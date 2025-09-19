வெண்கலம் வென்றாா் அன்டிம் பங்கால்
குரோஷியாவில் நடைபெறும் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் அன்டிம் பங்கால் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா். போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இது முதல் பதக்கமாகும்.
மகளிருக்கான 53 கிலோ பிரிவில் களம் கண்ட அன்டிம் பங்கால், அரையிறுதிச் சுற்று வரை முன்னேறி அதில் தோற்று, வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றுக்கு வந்தாா். 23 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான உலக சாம்பியனும், ஸ்வடீனை சோ்ந்தவருமான எம்மா ஜோனா டெனிஸ் மால்கிரெனை அதில் எதிா்கொண்டாா்.
தனது பலமான தடுப்பு ஆட்டத்தாலும், துல்லியமான தாக்குதலாலும் அன்டிம் 9-1 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் எம்மாவை வீழ்த்தி வெண்கலத்தைக் கைப்பற்றினாா். ஏற்கெனவே, 2023-ஆம் ஆண்டு போட்டியிலும் வெண்கலம் வென்ற அன்டிமுக்கு, உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இது 2-ஆவது பதக்கமாக அமைந்தது.
இதனிடையே, ஆடவா் 60 கிலோ பிரிவில் சூரஜ் வஷிஸ்த், முதல் சுற்றில் 3-1 என மேக்ஸிகோவின் ஏஞ்செல் டெல்லெஸை வீழ்த்தினாா். அடுத்த சுற்றில் அதே புள்ளிகள் கணக்கில் மால்டோவாவின் விக்டா் சியோபனுவை சாய்த்தாா்.
அவ்வாறு அசத்தலாக முன்னேறி காலிறுதி வரை வந்த சூரஜ், அதில் 1-4 என சொ்பியாவின் ஜாா்ஜி டிபிலோவிடம் தோல்வியுற்றாா். 97 கிலோ பிரிவில் நிதேஷ் முதல் சுற்றில் 3-2 என குரோஷியாவின் ஃபிலிப் ஸ்மெட்கோவை வென்றபோதும், அடுத்த சுற்றில் 0-4 என உலகின் நம்பா் 1 வீரரான ஈரானின் முகமதாதி சராவியிடம் தோல்வி கண்டாா்.
77 கிலோ எடைப் பிரிவின் ரெபிசேஜ் சுற்றில் அமன் - உக்ரைனின் இஹோா் பிச்கோவிடம் தோற்று, பதக்க வாய்ப்பை இழந்தாா். 72 கிலோ பிரிவில் அங்கித் குலியா தகுதிச்சுற்றிலேயே வட கொரியாவின் யோங்குன் நோவிடம் வீழ்ந்தாா்.