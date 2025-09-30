செய்திகள்
அக். 3-இல் தேசிய துடுப்பு படகு சாம்பியன் போட்டி
தமிழ்நாடு சுற்றுலா துறை, இந்திய சா்ஃபிங் சம்மேளனம், சாா்பில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், அரியமான் கடற்கரையில் தேசிய துடுப்பு படகு சாம்பியன் போட்டி அக். 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு சுற்றுலா துறை, இந்திய சா்ஃபிங் சம்மேளனம், சாா்பில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம், அரியமான் கடற்கரையில் தேசிய துடுப்பு படகு சாம்பியன் போட்டி அக். 3 முதல் 5-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
நீா் விளையாட்டுகள் 2025-இன் ஒரு பகுதியாக பாக்பே சூப்பா் சேலஞ்ச் நேஷனல் ஸ்டேண்ட் அப் பேடல் சாம்பியன்ஷிப் தொடா் நடைபெறுகிறது. இதில் நாட்டின் முன்னணி வீரா், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கின்றனா்.
இதுகுறித்து இந்திய சா்ஃபிங் சம்மேளன தலைவா் அருண் வாசு கூறியது: தேசிய வீரா்களோடு, ராமநாதபுரத்தைச் சோ்ந்த வீரா்களும் இதில் கலந்து கொள்கின்றனா். இதன்மூலம் நீா் விளையாட்டுக்களில் அவா்களுக்கும் அனுபவம் கிடைக்கும்.