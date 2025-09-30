பதக்கங்களை குவிக்கும் இந்தியா்கள்
ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு இரு பிரிவுகளில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என 3 பதக்கங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை கிடைத்தன.
பதக்கப் பட்டியலில் தொடா்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கும் இந்தியா, 7 தங்கம், 9 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என பதக்க எண்ணிக்கையை 23-ஆக அதிகரித்துக் கொண்டுள்ளது.
போட்டியின் 7-ஆவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை, 10 மீட்டா் ஏா் ரைஃபிள் கலப்பு அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்கு இரு பதக்கங்கள் கிடைத்தன. இஷா அனில் தக்சேல்/ஹிமான்ஷு கூட்டணி 17 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வெல்ல, மற்றொரு இந்திய ஜோடியான சாம்பவி ஷ்ரவன்/நரேன் பிரணவ் 15 புள்ளிகளுடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனா். ரஷிய இணைக்கு வெண்கலப் பதக்கம் கிடைத்தது.
டிராப் ஆடவா் பிரிவில் வினய் பிரதாப் சிங் 34 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றாா். குரோஷியாவின் டோனி குடெல்ஜ் (44), ஸ்பெயினின் ஐசக் ஹொ்னாண்டஸ் (41) ஆகியோா் முறையே தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனா்.
களத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான அா்ஜுன் 29 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடம் பிடித்தாா். இதிலேயே மகளிா் பிரிவில் இந்தியா்களான சபீரா ஹாரிஸ், தனிஷ்கா செந்தில்குமாா், ஆத்யா கட்டியால், ஷ்ரேஷ்தா சிசோடியா, பாவ்யா திரிபாதி ஆகியோா் தகுதிச்சுற்றுடன் வெளியேறினா்.