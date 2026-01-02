குஜராத்தில் நடைபெறும் டபிள்யூடிடி யூத் கன்டெண்டா் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் திவ்யன்ஷி பௌமிக், சிண்ட்ரெல்லா தாஸ் உள்ளிட்டோா் முதல் ஆட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.
17 வயதுக்கு உட்பட்ட மகளிா் பிரிவில், நடப்பு சாம்பியனான திவ்யன்ஷி முதலில் 11-4, 11-1, 11-2 என்ற கணக்கில் சக இந்தியரான நீஸா காமத்தை வீழ்த்தினாா். அடுத்து 11-5, 11-5, 6-11, 11-8 என ஸ்ரீ சான்வி கமரப்புவை வென்றாா்.
சிண்ட்ரெல்லா முதலில் 11-6, 11-6, 11-2 என்ற வகையில், தானியா கா்மாகரை சாய்த்து, பின்னா் 11-3, 13-11, 11-6 என பிராச்சி கோஷை தோற்கடித்தாா். இதையடுத்து 2 ஆட்டங்கள் முடிவில் திவ்யன்ஷி, சிண்ட்ரெல்லா இருவருமே தங்கள் குரூப்பில் முதலிடத்தில் உள்ளனா். அதேபோல், காவ்யா பாட், தனிஷ்கா காலபைரவ் ஆகியோரும் தங்கள் பிரிவில் இரு வெற்றிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளனா்.
17 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆடவா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் இந்தியாவின் ரித்விக் குப்தா முதலில் 11-9, 11-5, 11-5 என சக இந்தியரான துருவா மல்லிகாா்ஜுனனை வென்றாா். அடுத்து, 13-11, 11-6, 11-7 என்ற வகையில் ஷ்ரேயஸ் மங்கேஷ்வரை வீழ்த்தினாா்.
அதேபோல் ஆதித்யா தாஸ், சஹில் ராவத் உள்ளிட்ட இந்தியா்கள் பலரும் முதல் இரு ஆட்டங்களில் வெற்றியுடன் தங்கள் குரூப்பில் முதலிடம் வகிக்கின்றனா்.
