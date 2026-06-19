ஃபிஃபா ஆடவர் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மீண்டும் பெண் நடுவர்கள்!

ஃபிஃபா ஆடவர் கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகளை நிர்வகிக்க 2 ஆவது முறையாகப் பெண் நடுவர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
ஆடவர்களுக்கான ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை போட்டிகள் கடந்த ஜூன் 11 அன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. கனடா, மெக்சிகோ மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டிகளில் 48 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) அன்று அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் நடைபெற்ற குரூப் ஏ அணிகளான செக் குடியரசு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான போட்டியில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த டோரி பென்சோ தலைமையில் புரூக் மேயோ மற்றும் கேத்ரின் நெஸ்பிட் ஆகிய மூன்று பெண்கள் நடுவர்களாக இடம்பெற்றனர்.
இதன்மூலம், ஃபிஃபா ஆடவர் கால்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டிகளை நிர்வகிக்கும் 2 ஆவது பெண் நடுவர் குழு என்ற பெருமையை நடுவர் டோரி பென்சோ தலைமையிலான இந்தக் குழுவினர் பெற்றுள்ளனர்.
முன்னதாக, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல்முறையாக பிரான்ஸ் நாட்டின் ஸ்டெஃபானி ஃபராப்பார்ட் தலைமையில் நியூஸா பேக் (பிரேசில்) மற்றும் காரன் டையாஸ் மதீனா (மெக்சிகோ) உள்ளிட்ட பெண் நடுவர் குழு, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடைபெற்ற போட்டியை நிர்வகித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Female referees have been included in the FIFA Men's Football World Cup for the second time.
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