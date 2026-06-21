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மாற்று வீரரின் சாகசம்: 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜெர்மனி!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜெர்மனி குறித்து...

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நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜெர்மனி அணியினர். - படங்கள்: எக்ஸ் / ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை

Updated On :21 ஜூன் 2026, 12:46 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் லீக் சுற்றில் ஜெர்மனி அணி 2-0 என் ஐவரி கோஸ்ட் அணியை வீழ்த்தி, 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்த உலகக் கோப்பையில் மூன்றாவது அணியாக ஜெர்மனி அடுத்த சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த அணிக்கு முன்னதாக, மெக்சிகோ, அமெரிக்கா ஆகிய அணிகள் முன்னேறியுள்ளன.

கனடாவின் டொரண்டோவில் ஜெர்மனியும் ஐவரி கோஸ்ட் அணியும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் ஐவரி கோஸ்ட் அணியின் ஃப்ராங்க் கெஸ்ஸி 30ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்ததால், அந்த அணி முதல் பாதியில் 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.

இரண்டாம் பாதியில் 60ஆவது நிமிஷத்தில் ஜெர்மனிக்கு மாற்று வீரராக டெனிஸ் உந்தாவ் களமிறங்கினார். இவர் 68ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 1-1 என சமன்படுத்தினார்.

பின்னர், ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் 90+4ஆவது நிமிஷத்தில் டெனிஸ் உந்தாவ் மீண்டும் கோல் அடித்தார். இறுதியில் ஜெர்மனி 2-1 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

டெனிஸ் உந்தாவ் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஜெர்மனி அணி 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளதால் ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருக்கிறார்கள்.

Summary

World Cup Round of 32 set: 'Third team' confirmed; Deniz UNDAV Germany advances to group stage for the first time in 12 years

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