Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
செய்திகள்

நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வான உலகக் கோப்பையை நடத்தும் 3 நாடுகள்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையை நடத்தும் 3 நாடுகளும் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது குறித்து...

News image

நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வான உலகக் கோப்பையை நடத்தும் நாடுகள்! - படம்: எக்ஸ் / ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 7:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையை நடத்தும் 3 நாடுகளும் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றான அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளன.

முதல்முறையாக 48 அணிகள் பங்குபெறும் கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் ஜூன் 11 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் போட்டிகள் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.

குரூப் ஏ பிரிவில் இருக்கும் மெக்சிகோ அணி முதல் அணியாக நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகின. இந்த அணி அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்று, 9 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

குரூப் பி பிரிவில் இருக்கும் கனடா அணி ஒரு டிரா, ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகியது.

குரூப் டி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள அமெரிக்கா 2 போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டிலும் வென்றுள்ளன. இந்த அணியும் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த உலகக் கோப்பையை நடத்திய கத்தார் அணி இந்த உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெளியேறியதும் கவனிக்கத்தக்கது. இந்த மூன்று அணிகளில் எந்த அணியாவது உலகக் கோப்பைகளை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இதுவரை போட்டிகளை நடத்திய நாடுகளில் 6 அணிகள் மட்டுமே உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளன. உருகுவே (1930), இத்தாலி (1934), இங்கிலாந்து (1966), ஜெர்மனி (1974), ஆர்ஜென்டீனா (1978), பிரான்ஸ் (1988) ஆகியவை வென்றுள்ளன.

Summary

The FIFA World Cup co-hosts are progress to knockout stage!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஹைதியை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது மொராக்கோ!

ஹைதியை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது மொராக்கோ!

7/32: காங்கோவை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது கொலம்பியா!

7/32: காங்கோவை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறியது கொலம்பியா!

6/32: உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள 6 அணிகள்!

6/32: உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ள 6 அணிகள்!

மாற்று வீரரின் சாகசம்: 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜெர்மனி!

மாற்று வீரரின் சாகசம்: 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஜெர்மனி!

விடியோக்கள்

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu