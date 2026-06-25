நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வான உலகக் கோப்பையை நடத்தும் 3 நாடுகள்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையை நடத்தும் 3 நாடுகளும் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றான அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளன.
முதல்முறையாக 48 அணிகள் பங்குபெறும் கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் ஜூன் 11 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் போட்டிகள் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.
குரூப் ஏ பிரிவில் இருக்கும் மெக்சிகோ அணி முதல் அணியாக நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகின. இந்த அணி அனைத்து போட்டிகளிலும் வென்று, 9 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
குரூப் பி பிரிவில் இருக்கும் கனடா அணி ஒரு டிரா, ஒரு வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகியது.
குரூப் டி பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள அமெரிக்கா 2 போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டிலும் வென்றுள்ளன. இந்த அணியும் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த உலகக் கோப்பையை நடத்திய கத்தார் அணி இந்த உலகக் கோப்பையில் இருந்து வெளியேறியதும் கவனிக்கத்தக்கது. இந்த மூன்று அணிகளில் எந்த அணியாவது உலகக் கோப்பைகளை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இதுவரை போட்டிகளை நடத்திய நாடுகளில் 6 அணிகள் மட்டுமே உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளன. உருகுவே (1930), இத்தாலி (1934), இங்கிலாந்து (1966), ஜெர்மனி (1974), ஆர்ஜென்டீனா (1978), பிரான்ஸ் (1988) ஆகியவை வென்றுள்ளன.
Summary
The FIFA World Cup co-hosts are progress to knockout stage!
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