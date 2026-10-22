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இந்தியாவுக்கு 20-வது தங்கம்! 400மீ தடகளத்தில் அசத்திய திலீப் காவிட்!

ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 400மீ தடகளத்தில் திலீப் காவிட் தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

திலீப் காவிட்

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ஆசிய பாரா விளையாட்டில் 400மீ தடகளத்தில் திலீப் காவிட் தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின.

இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.

ஆண்களுக்கான 400 மீட்டர் T47 பிரிவில் திலீப் காவிட் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

48.27 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து திலீப் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். இது, இந்தியாவுக்கு 20-வது தங்கப் பதக்கம்.

தனது அசாத்திய திறமையால் திலீப் முதலிடம் பிடித்த நிலையில், அவருக்கு அடுத்ததாக சக இந்திய வீரரான பாவிக் குமார் பர்வாட் 49.31 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.

ஏற்கனவே 100மீ தடகளத்தில் திலீப் காவிட் தங்கப் பதக்கம் வென்ற நிலையில், இது அவருக்கு இரண்டாவது தங்கமாகும்.

இந்தியா பதக்கப் பட்டியலில் தற்போது 4-வது இடத்தில் உள்ளது.

Summary

India's 20th gold! Dilip Kavit shines in the 400m!

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