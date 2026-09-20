இந்நிலைக்கு வர 8 ஆண்டுகள்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற விதர்சா
இந்நிலைக்கு வர 8 ஆண்டுகள் ஆனது என ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற விதர்சா தெரிவித்தது குறித்து...
விதர்சா கே. வினோத் - படம் - ஏஎன்ஐ
இந்நிலைக்கு வர 8 ஆண்டுகள் ஆனது என ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெள்ளி வென்ற விதர்சா கே. வினோத் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 20) தெரிவித்தார்.
20 ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி ஜப்பானின் அய்ச்சி-நகோயாவில் கடந்த செப். 19 தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
மகளிர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் குழுப் பிரிவில் விதர்சா கே. வினோத், இளவேனில் வளரிவன் மற்றும் சோனம் மஸ்கர் ஆகிய மூவர் அடங்கிய இந்திய அணி 1,898 புள்ளிகள் பெற்று வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
இதுகுறித்து விதர்சா கே. வினோத் பேசியதாவது:
முதலில், இந்தப் பதக்கம் நமக்கு (இந்தியாவுக்கு) கிடைத்ததில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் நன்றியுடனும் இருக்கிறேன். இந்தப் பதக்கத்தை நாங்கள் நாட்டுக்காகப் பெற்றிருக்கிறோம். அதனால் நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன்.
இந்த நிலைக்கு வர ஏறக்குறைய 8 ஆண்டுகள் ஆனது. இந்தப் பயணம் மிகவும் கடினமாக இருந்தது. நான் பல தியாகங்களைச் செய்ய வேண்டியிருந்தது. மேலும், பல தோல்விகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. இருப்பினும், நான் பின்வாங்கத் தயாராக இல்லை. அதனால்தான் நான் இங்கு இருக்கிறேன்.
என் பதக்கத்தை முதலில் என் பயிற்சியாளர் மனோஜ் குமாருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். என் வெற்றிக்கு அவரே முக்கிய காரணம். இரண்டாவதாக, என் பெற்றோர், என் குடும்பத்தினர், என் கணவர் மற்றும் என் சகோதரருக்கும் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த நிலையில், 10 மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் தனி நபர் பிரிவில் தமிழக வீரரான இளவேனில் வாலறிவன் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார். இதன்மூலம், இந்தியா இதுவரை 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Vitharsa K. Vinoth, who won a silver medal at the Asian Games, stated on Sunday (Sept. 20) that it took eight years to reach this stage.
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