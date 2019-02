சென்னை: மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள சட்ட முன்வடிவில் “சென்னை உயர் நீதிமன்றம்” என்பதற்கு பதிலாக “தமிழ்நாடு உயர் நீதிமன்றம்” என மாற்றம் செய்ய மத்திய அரசை கேட்டுக் கொண்டு, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா இன்று தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.

இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்திலும், மொழிவாரி அடிப்படையில் மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட போதும், மெட்ராஸ் மாநிலம் என்றே தமிழ்நாடு வழங்கப்பட்டது. இதனை மாற்றி “தமிழ்நாடு” என பெயரிடப்பட வேண்டும் என பலரும் போராடி வந்த நிலையில் சங்கரலிங்கனார் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு உயிர் நீத்தார். மெட்ராஸ் மாநிலத்தின் பெயரை “தமிழ்நாடு” என பெயர் மாற்றம் செய்யும் தீர்மானத்தை பேரறிஞர் அண்ணா இந்த மாமன்றத்திலே கொண்டு வந்து நிறைவுரை ஆற்றும் போது சங்கரலிங்கனார் அவர்களுக்கு நினைவுச் சின்னம் எழுப்பப்பட வேண்டியதைப் பற்றியும் குறிப்பிட்டார்கள். பேரறிஞர் அண்ணாவின் எண்ணத்தை செயலாக்கும் வகையில், தியாகி சங்கரலிங்கனார் அவர்களுக்கு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மணிமண்டபத்தை அமைத்து, அதனை கடந்த 19.6.2015 அன்று நான் திறந்து வைத்தேன்.

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தில் நமது மாநிலத்தின் பெயர் “மெட்ராஸ் மாநிலம்” என்று இருப்பதை, “தமிழ்நாடு” என மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை அன்றைய முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணா 18.7.1967 அன்று இந்தப் பேரவையிலே கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினார்கள். அதன் அடிப்படையில், 1968-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்திலே சட்டம் இயற்றப்பட்டு, 14.1.1969 முதல் நமது மாநிலம் “தமிழ்நாடு” என வழங்கப் பெறுகிறது.

பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில், ‘இந்திய உயர் நீதிமன்றங்களின் சட்டம், 1861’ என்ற சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு, விக்டோரியா மகாராணியால் ளியிடப்பட்ட சாசனத்தின் அடிப்படையில் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் 1862-ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த உயர்நீதிமன்றம் அப்போதைய சென்னை மாகாணம், அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி முழுமையையும், அதாவது ஆந்திரா, கேரளா பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருந்ததால் இது, உயர்நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடத்தைக் குறிக்கும் வகையில் பெயரிடப்பட்டது.

1956-ஆம் ஆண்டு மொழிவாரி அடிப்படையில் மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட பின், ஏற்படுத்தப்பட்ட உயர்நீதிமன்றங்கள் அந்தந்த மாநிலங்களின் பெயராலேயே பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

பிரிட்டிஷ் மகாராணி வழங்கிய சாசனத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் தற்போதும் அந்தப் பெயராலேயே வழங்கப்படுவது பொருத்தமானதல்ல. மெட்ராஸ் மாநகரத்தின் பெயர் 1996-ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தின் அடிப்படையில் சென்னை மாநகரம் என பெயர் மாற்றம் செய்ததன் அடிப்படையில், 1997-ஆம் ஆண்டு, High Court of Judicature at Madras என்பது ‘High Court of Judicature at Chennai’ என மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தற்போது மத்திய அரசு, பம்பாய், கல்கத்தா மற்றும் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றங்களின் பெயர்களை மாற்றம் செய்வதற்காக, உயர்நீதிமன்றங்கள் (பெயர் மாற்றம்) சட்ட முன்வடிவு, 2016 என்ற ஒரு சட்ட முன்வடிவை மக்களவையில் 19.7.2016 அன்று அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த சட்ட முன் வடிவில், குறிப்பிடப்பட்ட நாளிலிருந்து மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் என்பது “சென்னை உயர்நீதிமன்றம்” என வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் அமைந்துள்ள இந்த உயர்நீதிமன்றம் சென்னைக்கு மட்டுமல்லாது தமிழ்நாடு முழுமைக்குமான, உயர்நீதிமன்றம் என்பதாலும்; மதுரையில் அமைந்துள்ள உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை என்று சொல்வதை விட தமிழ்நாடு உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை என்று சொல்வதே பொருத்தமானது என்பதாலும், இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான உயர்நீதிமன்றங்கள் மாநிலத்தின் பெயராலேயே பெயரிடப்பட்டிருப்பதாலும், சென்னையில் உள்ள உயர்நீதிமன்றம், “தமிழ்நாடு உயர்நீதிமன்றம்” என பெயரிடப்படுவதே சாலப் பொருத்தமாகும். எனவே, மத்திய அரசால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சட்ட முன்வடிவில் மாற்றங்கள் செய்து, “தமிழ்நாடு உயர்நீதிமன்றம்” என பெயரிடப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசை கேட்டுக் கொள்ளும் பின்வரும் தீர்மானத்தை நான் முன் மொழிகிறேன்.

இந்தத் தீர்மானத்தை இம்மாமன்றம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என்று அனைத்து உறுப்பினர்களையும், பேரவைத் தலைவர் வாயிலாகக் கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்தார்.

இந்த தீர்மானம் ஒரு மனதாக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.