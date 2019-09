உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே.. இனி செவிப்பறையை தட்டுமா அந்த கரகர குரல்!

ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களின் செவிப்பறையைத் தட்டிய உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே என்ற அந்த கரகர குரல், இனி அதே உயிரோட்டத்துடன் ஒலிக்காதே என்று கலங்கி நிற்கிறார்கள் திமுக தொண்டர்கள்.

ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களது கூட்டம், மாநாடுகளின் போது அதிகப்படியான மக்களை திரட்டி பலம் காண்பிப்பது என்பது நமது அரசியலில் ஒரு வழக்கம். அதற்காக சில கட்சிகள் எத்தனையோ விஷயங்களைச் செய்வார்கள்.

ஆனால், இந்த ஒரே ஒரு வாசகத்தைக் கேட்பதற்காகவே திமுக கூட்டத்துக்கு வந்த தொண்டர்களும், மக்களும் ஏராளம். விழா மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தலைவர்களை எல்லாம் வரவேற்றுவிட்டு, அவர் சொல்ல எத்தணிக்கும் போதே விசில் சத்தங்களும், கரவொலிகளும் விண்ணைப் பிளக்கும். அந்த கரகரப்பான குரலில் என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே.. என்று சொல்லி முடிக்கவும் விண்ணைப் பிளந்து கொண்டு கரகோஷங்கள் எழும்பவும் சரியாக இருக்கும்.



If Tamil a word comes we can see #Karunanidhi The person who made Tamil more important

No one can be like him the. legend politics,the senior most person of Indian politics.His speech and writing are the best of all. @mkstalin.Missing my grandpa #RIPDrKalaignar pic.twitter.com/KF3JKyowYd