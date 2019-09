கொள்ளிடம் பழைய பாலத்தின் தூண் சேதம்: மாநில பேரிடர் மேலாண்மை வாரியம் விடியோவுடன் விளக்கம்

திருச்சி: கொள்ளிடம் பழைய பாலத்தின் தூண் இரண்டாக பிளந்து இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ளது. இது குறித்து செய்திகள் வெளியான நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து மாநில பேரிடர் மேலாண்மை வாரியம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

டிவிட்டர் பக்கத்தில் விடியோவுடன் கூடிய விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறது. அதில், திருச்சியில் 1928ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இல்லாத பாலம் இது. இந்த பாலத்தின் தூணில் விரிசல் ஏற்பட்டதை அடுத்து பாலம் மூடப்பட்டது. அருகில் புதிய பாலம் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. எனவே இது குறித்த தகவல்களை சமூக தளங்களில் பார்த்து திருச்சி வாழ் மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை என்று தெரிவித்துள்ளது.



This is an abandoned bridge in Trichy District constructed in 1928. This has been also blocked to avert any accident due to a crack that developed in one of the pillars. There is a new bridge already constructed and in operation. People in Tiruchirapalli advised not to panic. pic.twitter.com/oSpghNIuMH