சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் திருமணப் பதிவு விண்ணப்பத்தில் மதத்தை குறிப்பிடுவது கட்டாயமா? என்பது குறித்துப் பதிலளிக்குமாறு பதிவுத்துறைச் செயலர், ஐஜி ஆகியோருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது.

இதுதொடர்பாக மதுரையைச் சேர்ந்த ஐயப்பன் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு:

1973 ஜூலை 2ஆம் தேதி பள்ளிக் கல்வித் துறை நிறைவேற்றிய ஒரு தீர்மானத்தின்படி பள்ளி, கல்லூரி சேர்க்கை விண்ணப்பத்தில் விரும்பினால் தாங்கள் சார்ந்துள்ள சாதியைக் குறிப்பிடாமல் இருக்கலாம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது 2000, ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட பள்ளிக் கல்வித் துறை அரசாணையால் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்றைய நவீன உலகில் இளைஞர்கள் எந்தவித சாதி, மத பாகுபாடுமின்றி திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர்.

இவர்கள் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தங்களது திருமணத்தைப் பதிவு செய்யச் சென்றால் தமிழ்நாடு திருமண பதிவுச் சட்டம் 2009-இன் படி விண்ணப்பப் படிவத்தில் மதம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியில் (NO RELIGION ) எந்த மதமும் இல்லை என குறிப்பிட்டால், விண்ணப்பத்தை அதிகாரிகள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள். இதர (OTHERS ) என குறிப்பிட்ட பகுதியில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். நமது இந்திய அரசியலமைப்பு எந்த மதத்தையும் சாராமல் உள்ளது.

எனவே, தமிழ்நாடு திருமண பதிவுச் சட்டம் 2009இன் படி விண்ணப்பப் படிவத்தில் மதம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியில் எந்த மதத்தையும் குறிப்பிடாமல் (NO RELIGION )என விண்ணப்பித்தாலும் சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ள உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் கே.கே. சசிதரன், பி.டி. ஆதிகேசவலு ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இதுகுறித்து பதிவுத் துறைச் செயலர், பதிவுத் துறை ஐஜி ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜனவரி மாதத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர்.