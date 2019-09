சாக்லெட் திருடி மாட்டிக்கொண்ட பெண் காவலர்: திருட மாட்டேன் என எழுதிக் கொடுத்த அவலம்

சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பொருட்களை திருடி மாட்டிக் கொண்ட பெண் காவலர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், கடை ஊழியர்களைத் தாக்கிய கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையில் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றுக்குள் சாக்லெட், மிட்டாய்களை திருடி பாக்கெட்டுக்குள் போட்டு மாட்டிக் கொண்ட பெண் காவலர், கடை நிர்வாகியிடம், இனி திருட மாட்டேன் என எழுதிக் கொடுத்துவிட்டுச் சென்றது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் ஊடகங்களில் இன்று வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

காவல்துறை பெண் காவலர் ஒருவர் எழும்பூரில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள் சென்று அங்கிருந்த சாக்லெட், மிட்டாய்களை திருடி தனது பாக்கெட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டு இரண்டு சிறிய பொருட்களுடன் பில்லிங் கவுண்டருக்குச் சென்றுள்ளார்.

அவர் மீது சந்தேகம் அடைந்த கடை ஊழியர்கள், பெண் ஊழியரைக் கொண்டு அவரை சோதனை செய்ததில் அவரது பாக்கெட்டில் ஜெம்ஸ் போன்ற சாக்லெட்டுகள் மறைத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.

இதற்கு மன்னிப்புக் கேட்ட காவலர், இனி திருட மாட்டேன் என்று எழுதி கையெழுத்துப் போட்டு கடை நிர்வாகியிடம் கொடுத்துள்ளார். அவர் சாக்லெட்டுகளைத் திருடும் காட்சியும் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.

அவர் கடையில் இருந்து சென்ற சில மணி நேரத்தில் பெண் காவலரின் கணவர், சகோதரர் மற்றும் நண்பர்கள் கடைக்கு வந்து கடை ஊழியர்களை கண்மூடித்தனமாக தாக்கியுள்ளார். அந்த காட்சிகளும் பதிவாகியுள்ளது.



Woman constable steals chocolates from shop; sends husband to beat up employees of the super market after caught. #policeattorcities #Chennai #Tamilnadu | @DeccanHerald pic.twitter.com/i1aR3ROJXy