டிடிவி தினகரன் வீட்டின் முன்பு பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு

சென்னை அடையாறில் உள்ள டிடிவி தினகரன் வீட்டின் முன்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது. இச்சம்பவத்தில் 3 பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.

சென்னையில் அமமுக கட்சித் தலைவர் டிடிவி தினகரன் வீட்டின் முன்பு அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர் பெட்ரோல் குண்டு வீசியுள்ளார். இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல்நிலை காணப்பட்டது.

Chennai: Country made petrol bomb hurled at TTV Dhinakaran's car by an unidentified miscreant. Dhinakaran was not in the car at time of the incident. His driver and personal photographer injured. #TamilNadu pic.twitter.com/4WlyzP6DG7