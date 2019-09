தினமணி-நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சிக் குழு இணைந்து நடத்தும் விழிப்புணர்வு குறும்படப் போட்டி

தினமணி - நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சிக் குழு இணைந்து நடத்தும் விழிப்புணர்வு குறும்படப் போட்டிக்கான குறும்படங்கள் விதிகளுக்கு உள்பட்டு வரவேற்கப்படுகின்றன.

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்தின் ஆதரவில் நடைபெறும் 21-ஆவது ஆண்டு நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சி ஜூன் 29 முதல் ஜூலை 9-ஆம் தேதிவரை நடைபெற உள்ளது.

இந்தக் கண்காட்சியையொட்டி, தினமணி நாளிதழும், புத்தகக் கண்காட்சிக் குழுவும் இணைந்து குறும்பட இயக்குநர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு குறும்படப் போட்டியை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றன.

இந்த ஆண்டுக்கான புத்தகக் கண்காட்சிக்கான விழிப்புணர்வு குறும்படங்கள் Activities and the Benefits of proper Solid Waste Management என்ற தலைப்புகளை மையக் கருவாகக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். குறும்படங்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், இந்திய மொழிகளில் இருத்தல் வேண்டும்.

தமிழ் உள்ளிட்ட இந்திய மொழிகளில் அமையும்பட்சத்தில் ஆங்கிலத்தில் sub- Title இருப்பது அவசியம்.

குறும்படங்கள் 30 மணித்துளிகளுக்கு மிகாமல், டி.வி.டி. அல்லது வி.சி.டி.யில் தரமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.

போட்டியில் கலந்துகொள்வதற்கான ஒப்புதல் கடிதம் படத்தின் உரிமையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும்.

இயக்குநரின் பெயர், முகவரி, தொடர்பு எண் கண்டிப்பாக இடம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் குறும்படங்கள் நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சியில் திரையிடப்படும்.

என்எல்சியின் மற்ற நிகழ்ச்சிகளிலும் விழிப்புணர்வு ஊட்டும் நோக்கில் படத்தின் உரிமையாளருக்கு கட்டணம் ஏதுமின்றி திரையிட என்எல்சி-க்கு உரிமை உண்டு.

குறும்படங்கள் தணிக்கைக்கு பின்னர் you tube-இல் வெளியிடப்படும்.

குறும்படங்கள் 1.4.2018 பிறகு எடுக்கப்பட்டவையாக இருத்தல் வேண்டும். போட்டி முடிவு தொடர்பாக நடுவர் குழுவின் தீர்ப்பே இறுதியானது.

போட்டியின் முடிவுகள் ஜூன் 28-ஆம் தேதி என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் NLCIL web site--இல் வெளியிடப்படும். பரிசுகள் நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சியில் வழங்கப்படும்.

போட்டிக்கு குறும்படங்களை அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் 23.6.2018.

பரிசு விவரம்: முதல் பரிசு ரூ.10 ஆயிரம், 2-ஆம் பரிசு ரூ.5 ஆயிரம், 3-ஆம் பரிசு ரூ.3 ஆயிரம். ஆறுதல் பரிசுகள் 3 பேருக்கு தலா ஆயிரம்.

விழிப்புணர்வு குறும்படங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

செயலர்-நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சி, செயல் இயக்குநர் / மனிதவளம், மக்கள் தொடர்புத் துறை அலுவலகம், என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட், வட்டம்-2, நெய்வேலி-607 801, கடலூர் மாவட்டம்.