உயிரைக் கையில் பிடித்துக் கொண்டு ஓடினேன்! ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூட்டில் தப்பித்த ஒரு பத்திரிகையாளரின் பதிவு!

தூத்துக்குடியில் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடக் கோரி ஏராளமான கிராம மக்களும், சமூக ஆர்வலரும் கடந்த 100 தினங்களுக்கும் மேலாக போராடி வருகின்றனர். மண்ணையும், காற்றையும், நீரையும் மாசுபடுத்தி, மக்களை நிரந்தர நோயாளிகளாக்கிய ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

100-வது நாள் போராட்டத்தை முன்னிட்டு, லட்சக்கணக்கான மக்கள் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை தடையை மீறி முற்றுகையிட்டனர். தங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடிய கிராம மக்களை காவல் துறையினர் ஏதோ பயங்கரவாதிகளைப் போலக் கருதி, நவீன ரக துப்பாக்கிகள், ஏ.கே.47 துப்பாக்கிளை பயன்படுத்தி சுடத் தொடங்கினர். அப்போது அந்தச் சம்பவ இடத்தில் பணியிலிருந்த பத்திரிகையாளரான காட்சன் வைஸ்லி தாஸ் (Godson Wisely Dass S) என்பவர் ஒரு நொடியும் அங்கிருக்க முடியாத நிலையில் தன் உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள, அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார்.

ஒருத்தனாவது சாகணும் என்ற ஒரு காவலரின் குரலைக் கேட்டவர் அங்கிருந்து பதறி ஓடத் தொடங்கினாராம்.

May 22 rally against Sterlite Copper in Thoothukudi, was an Unforgettable day. My run for 200 metres to escape police firing. High heartbeats- don't give up- don't look back- run a little more., was that my mind saying. Heard bullet sounds to the nearest. All racing one another.