கோயில் விழாவில் அசத்தல் நடனமாடிய அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி (விடியோ இணைப்பு)

கோவையில் சித்தி விநாயகர் கோயில் விழாவில் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி மேளதாளத்துக்கு ஏற்றபடி அசத்தல் நடனமாடியுள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் காளப்பட்டி அருகே கைகோளபுரம் எனும் ஊரில் சித்தி விநாயகர் கோயில் குடமுழுக்கு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர்.

விழாவில் அமைச்சர் வேலுமணி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஆறுக்குட்டியுடன் இணைந்து மேளதாளத்துக்கு ஏற்றபடி அசத்தல் நடனமாடியுள்ளார். தற்போது இந்த காட்சி வெளியாகியுள்ளது.



#WATCH Tamil Nadu Minister SP Velumani(first from left) dances during a temple festival in Coimbatore's Kaikolapalayam yesterday pic.twitter.com/9v1Pa5ut8c