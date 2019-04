எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்கள் 4 பேரை கைது செய்து, அவர்களது நாட்டு படகையும் இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப்பிடித்துச்சென்ற சம்பவம் மீனவர்களிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமேசுவரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் 4 பேர் நாட்டுப்படகு மூலம் கடலில் மீன்பிடிக்க சென்றனர்.

கச்சத்தீவு மற்றும் நெடுந்தீவுக்கு இடையே நள்ளிரவில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். இந்நிலையில், அப்பகுதிக்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர், எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கூறி மீனவர்கள் 4 பேரையும் கைது செய்து, அவர்களது பயன்படுத்திய நாட்டு படகையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

மீனவர்கள் அனைவரும் காரைநகர் துறைமுக கடற்படை முகாமில் வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழக மீனவர்களிடையே அதிர்ச்சியையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

