நாமக்கல்: தாமரை மலரும் - மலரும் - மலரும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். குட்டிக்கரணம் போட்டு உருண்டு வந்தால் கூட மலருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.



நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு அவர் பேசியதாவது: உங்களுடைய எழுச்சி, உணர்ச்சி, ஆரவாரம் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கின்ற நேரத்தில், நிச்சயமாக, உறுதியாக நம்முடைய உதய சூரியன் இந்தத் தேர்தலில் உதிக்கத்தான் போகின்றான்.

அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, சாட்சியமாக, சான்றாக, உங்களுடைய எழுச்சியும் உணர்ச்சியும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. நாடாளுமன்றத் தேர்தல் என்பது, 5 ஆண்டிற்கு ஒருமுறை வரக்கூடிய தேர்தல். 5 வருடம் யார் நாட்டை ஆள வேண்டும். ஆளுகின்றவர்கள் முறையாக ஆள்கின்றார்களா? நாட்டிற்கு ஏதேனும் திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்களா? நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு, நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுகின்றார்களா? என்ற அந்த அடிப்படையில் அதற்கு எடை போடக்கூடிய தேர்தலாக, வருகின்ற 18ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றத் தேர்தல் அமையவிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்தத் தேர்தலில் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு முடிவோடு இருக்கின்றீர்கள். அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. என்ன முடிவு என்று கேட்டால் மோடியை வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும்.

மோடியை மாத்திரமா, ஜாடிக்கேற்ற மூடி மூடிக்கேற்ற ஜாடி என்று சொல்லுவார்கள். எடப்பாடிக்கு ஏற்ற மோடி மோடிக்கு ஏற்ற எடப்பாடி. நாட்டையே குட்டிச்சுவராக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய மத்தியில் ஆளக்கூடிய ஆட்சியும், மாநிலத்தில் ஆளக்கூடிய ஆட்சியும், அவர்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தக்கூடிய நாடாளுமன்றத் தேர்தல் இது. மத்தியில் நடைபெறுகின்ற ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுகின்ற தேர்தல் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் எடப்பாடி தலைமையில் நடைபெறக்கூடிய அ.தி.மு.க ஆட்சிக்கும் விடைகொடுக்கின்ற தேர்தலாக இந்த தேர்தல் அமையும்.

எனவே, அதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் நம்முடைய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளராக ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சின்ராஜ் அவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு ஆதரவு தந்து, அவருக்கு மிகப்பெரும் வெற்றியை தேடித் தரவேண்டும்.

எனவே வெற்றியைத் தேடித் தருவோம் என்று முடிவெடுத்து வந்திருக்கின்றீர்கள் உண்மைதானே, அதில் மாற்றம் இல்லையே, நிச்சயமாக, உறுதியாக, சத்தியமா, நன்றி.

அந்த நன்றி உணர்வோடு இங்கு குழுமியிருக்கக்கூடிய உங்களை எல்லாம் சந்தித்து உங்களிடத்தில் ஆதரவு கேட்க வந்திருக்கிறேன்.

ஓடோடி வந்திருக்கின்றேன், உங்களை நாடி, தேடி வந்திருக்கின்றேன். ஏதோ தேர்தலுக்காக மாத்திரம் வந்து போகக்கூடியவர்கள் நாங்கள் அல்ல. எந்த நேரத்திலும், எந்த நிலையிலும், எப்படிப்பட்டச் சூழ்நிலையிலும், உங்களோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் நாங்கள் என்ற அந்த உரிமையோடு உதயசூரியனுக்கு ஓட்டு கேட்க வந்திருக்கின்றோம்.

தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இல்லாமல் நடைபெறுகின்ற முதல் தேர்தல். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் இல்லை. இயற்கை அவரை நம்மிடத்திலிருந்து பிரித்திருக்கின்றது. அவர் இல்லை என்று சொன்னாலும் நம்முடைய உள்ளத்தில், ஊனில், உதிரத்தில், இன்றைக்கும் நம்மிடத்தில் அவர் வாழ்ந்து தான் கொண்டிருக்கின்றார். நான் நினைத்துப் பார்க்கின்றேன், இருந்திருந்தால் நாமக்கல்லுக்கு வந்திருப்பார், இந்த தொகுதியில் நடைபெறக்கூடிய தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருப்பார், வேட்பாளராக உங்களிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சின்ராஜ் அவர்களுக்கு ஆதரவு கேட்டிருப்பார். ஆதரவு கேட்கின்ற நேரத்தில், தன்னுடைய உரையை துவங்குவதற்கு முன்னால் மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பெயர்களையெல்லாம் சொல்லி, தோழமை கட்சியைச் சார்ந்தவர்கள் பெயர்களை எல்லாம் விழித்து விட்டு எதிரில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லோரையும் பார்த்து என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே என்று அந்த காந்த கம்பீரக் கரகரத்த குரலில் அவர் அழைத்திருப்பார்.

அவர் இல்லை என்று சொன்னாலும் அவருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர் சார்பில் உங்களை எல்லாம் சந்தித்து வாக்கு கேட்க வந்திருக்கின்றேன்.

நீங்கள் நினைக்கலாம், நீ மட்டும் தான் அவருக்கு மகனா? நாங்களும் அவருக்கு மகன் தான் என்று. இங்கு திரண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் அத்தனை பேரும் கலைஞரின் பிள்ளைகள் தான். அந்த உணர்வோடு தான் இங்கு அத்தனை பேரும் திரண்டிருக்கின்றீர்கள். நாடும் நமதே! நாற்பதும் நமதே! என்கின்ற அந்த முழக்கத்தோடு நான் கடந்த 20ம் தேதியிலிருந்து திருவாரூரில் என்னுடைய பயணத்தை துவங்கி இன்று நாமக்கல்லிற்கு வந்திருக்கின்றேன்.

இன்னும் இரண்டு தொகுதிகள் தான் இருக்கின்றது. சென்னையை ஒட்டி இருக்கக் கூடிய திருப்பெரும்புதூர் தொகுதி மற்றும் மத்திய சென்னை தொகுதி. இன்னும் அந்த இரண்டு தொகுதிகளுக்கு தான் என்னுடைய பிரச்சாரத்தை நான் நடத்த வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றேன். இன்று இந்த நாமக்கல்லோடு சேர்த்து 38 தொகுதிகளை நான் நிறைவு செய்திருக்கின்றேன்.

புதுவையையும் சேர்த்து சொல்கின்றேன் 40 தொகுதிகளில் நிச்சயமாக உறுதியாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நமது மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தான் நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் வெற்றி பெறப்போகின்றது.

எனவே, இந்த நாடாளுமன்றத் தொகுதி தேர்தலோடு தமிழகத்தில் 18 இடங்களில் சட்டமன்றத்தின் இடைத்தேர்தல்கள் நடக்கவிருக்கின்றன. அதைத் தொடர்ந்து அடுத்த மாதம், 19ஆம் தேதி 4 தொகுதிகளான அரவக்குறிச்சி, திருப்பரங்குன்றம், ஒட்டப்பிடாரம், சூலூர் ஆகிய தொகுதிகளைச் சேர்த்து 22 இடங்களில் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நடக்கவிருக்கின்றது, உறுதியாகச் செய்கின்றேன். இப்பொழுது எழுதி வைத்துக்கொள்ளுங்கள். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தான் வெற்றி பெறப் போகின்றது.

அப்படி வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது இன்றைக்கு தமிழகத்தில் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன. 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஒரு ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 50 சதவிகிதத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும், அதாவது 117 இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 87, காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி 8, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி 1 எனவே 97 இருக்கின்றோம். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சேர்த்து 97, தலைவர் அவர்களின் இடம் இன்னும் காலியாகத்தான் இருக்கின்றது. 97-உடன் 22 இடங்களையும் சேர்த்தால் 119. என்ன கணக்கு, யாரும் கவிழ்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. தானாக ஆட்சியை விட்டு இறங்கி ஓட வேண்டிய அவசியத்திற்கு எடப்பாடி ஆளாகின்றார்.

எனவே, நாடாளுமன்றத்தின் தேர்தலோடு சேர்த்து நமக்கு சட்டமன்றத் தேர்தலும் நடைபெறப் போகின்றது. ஒரு கல்லில் இரண்டு மாங்காய் அடிக்கப் போகின்றோம்.

உடம்பில் ஒரு தோழருக்கு இரண்டு கட்டிகள் வந்துவிட்டது. அவர் மருத்துவரிடத்தில் சிகிச்சை பெற சென்ற போது மருத்துவர் சொல்லுகின்றார் இரண்டு கட்டியையும் உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று. இல்லை இரண்டு வேண்டாம் ஒன்றை மட்டும் அப்புறப்படுத்துங்கள் என்று அந்த நோயாளி சொன்னால், அது தவறு. ஏனென்றால், இந்த இரண்டு கட்டிகளும் எந்த நேரத்திலும் உடலுக்கு கடுமையான நோய், கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய நிலையை உருவாக்கும்.

அதேபோல்தான் இரண்டு கட்டிகளாக, நோய்க் கிருமிகளாக இருந்து இந்த நாட்டை குட்டிச் சுவராக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய எடப்பாடியையும் மோடியையும் அகற்ற வேண்டிய அவசியத்திற்கு நாம் வந்திருக்கின்றோம்.

அந்த நம்பிக்கையோடுதான் நாம் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றோம். நம் கையில் மாநில ஆட்சி நாம் கை காட்டுவதே மத்திய ஆட்சி. எனவே மக்கள் தெளிவாக முடிவெடுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். அதனால்தான் நாமக்கல் தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய சின்ராஜ் அவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு ஆதரவு தந்து மிகப்பெரும் வெற்றியை தேடித் தரவேண்டும். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் உருவாக்கித் தந்த பேரறிஞர் பெருந்தகை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கண்டெடுத்த சின்னம் உதயசூரியன்.

தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் நின்று வென்ற சின்னம் உதயசூரியன்.

அதேபோல் இன்றைக்கு இயக்கத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நானும், இந்த அடியேன் ஸ்டாலினும் நின்று வென்ற சின்னம் உதயசூரியன். எனவே அந்த உதயசூரியனுக்கு தான் உங்களிடத்தில் வாக்கு கேட்க வந்திருக்கிறேன்.

கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு பொதுச்செயலாளராக இருக்கக்கூடிய சகோதரர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது குறிப்பிட்டுச் சொன்னார். கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இதே தொகுதிக்கு முதல்வராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பிரசாரத்திற்கு வந்தார். அப்படி வந்த நேரத்தில் என்ன பேசினார்? எதை அடிப்படையாக வைத்து பிரசாரம் செய்தார்?

என்ன பேசியிருக்க வேண்டும், கடந்த 8 வருடமாக நாங்கள்தான் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்கின்றோம். அந்த ஆட்சியைப் பயன்படுத்தி என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம், சாதனைகள் படைத்து இருக்கின்றோம், மக்களுடைய பிரச்சினைகள் எல்லாம் தீர்த்து வைத்திருக்கின்றோம் என்று சொல்லி அந்த அடிப்படையில் தங்கள் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து பேசியிருக்க வேண்டும். ஆனால், அப்படிப்பேசவில்லை காரணம் எதுவும் செய்யவில்லை. எனவே எதுவும் செய்யாத காரணத்தினால் தான் பேசவில்லை. சட்டியில் இருந்தால் தானே அகப்பையில் வரும். எனவே எதுவும் பேசவில்லை, அதனால் நான் கேட்கின்றேன் கடந்த முறை நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடந்த நேரத்தில் அப்போது அந்த கட்சியின் சார்பில் நீங்கள் எங்கள் கட்சிக்கு ஆதரவு தரவேண்டும், என்று பல உறுதிமொழிகளை எடுத்துச் சொன்னார்கள். நீங்களும் அதை ஏற்று நம்பி வாக்களித்து அவரை வெற்றி பெற வைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்று 5 வருடம் பொறுப்பில் இருந்து இருக்கின்றார்கள்.

நான் கேட்கின்றேன் அந்த உறுதிமொழிகள் இந்த ஐந்து வருடத்தில் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றதா? நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு சொல்லுகின்றேன்.

பரமத்தி வேலூரில் வெற்றிலை ஆராய்ச்சி மையம் அமைப்பேன் என்று சொன்னாரே. என்ன ஆனது?

முட்டைகளைப் பாதுகாக்க குளிர்பதன கிடங்கு அமைப்பேன் என்று சொன்னாரே வந்ததா?

நாமக்கல்லை தனி முட்டை ஏற்றுமதி மண்டலமாக அறிவிப்பேன் என்று சொன்னார். அது உருவாகி இருக்கின்றதா? தேடித் தேடிப் பார்த்தேன் காணவில்லை.

புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் புதிய நிறுவனங்களை உருவாக்குவேன், உருவாக்கி இருக்கின்றார்களா?

திருச்செங்கோட்டைச் சுற்றி ரிங் ரோடு அமைப்பேன் என்று சொன்னார்களே வந்துவிட்டதா? எனவே எதுவும் நடக்கவில்லை.

நாமக்கல்லில் மட்டுமா, அ.தி.மு.க-வின் சார்பில் 37 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 37 எம்.பி-க்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள்.

37 எம்.பி-க்களும் வெற்றி பெற்று இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்து கிழித்து இருக்கின்றார்கள் அதைத்தான் நான் கேட்கிறேன்.

37 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டெல்லிக்குச் சென்று இதை சாதித்திருக்கிறார்கள் என்று, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தால் பாராட்டி இருக்கலாம் பேசவில்லை.

தமிழகத்திற்கான நிதியை முறையாக பெற்றுத் தந்திருக்கின்றார்களா என்றால் கிடையாது.

காவிரி நதியின் குறுக்கே மேகதாது அணை, தடுக்கும் முயற்சியில் 37 எம்.பி-க்கள் ஈடுபட்டது உண்டா? எனவே இந்த 37 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களால் தமிழகத்திற்கு கிடைத்த நன்மை என்ன?

மத்திய மாநில ஆட்சியின் அலங்கோலங்கள் பற்றி ஏதோ நான் சொல்லித்தான் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இல்லை என்பது மிகத் தெளிவாக தெரிகின்றது.

இந்த நாமக்கல் தொகுதியை பொறுத்தவரையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இது ஒரு விவசாயப் பகுதி, நெசவாளர்கள் நிறைந்திருக்கக் கூடிய பகுதி, கைத்தறி விசைத்தறி தொழில் செய்யக் கூடியவர்கள் இருக்கக்கூடிய தொகுதி. அதனால், தொழிலாளர்களும் இங்கு பரவலாக இருக்கக்கூடிய தொகுதியாக இருக்கின்றது. அதுமட்டுமல்லாமல் சரக்கு போக்குவரத்து, லாரி கட்டுமானம், லாரி பட்டறைகள் நிரம்பிய பகுதி. கோழிப் பண்ணைகள் இருக்கின்றன முட்டை உற்பத்தி மிக முக்கியமான தொழிலாக இந்த தொகுதியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது.

அதேபோல் இரும்பு உற்பத்தி, சிமெண்ட் உற்பத்தி, செங்கல் தயாரிப்பு, காகித ஆலை, ஜவ்வரிசி ஆலை போன்ற பல நிறுவனங்கள் இந்தத் தொகுதியில் அடங்கி இருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட தொழில் நிறைந்த தொகுதியாக இந்த நாமக்கல் தொகுதி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது.

இங்கு இருக்கக்கூடிய தொழில் அதிபர்கள் தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா?

நான் கேட்க விரும்புவது பண மதிப்பிழப்பிற்குப் பிறகு இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் கொடுமையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். பண மதிப்பிழப்பு வருவதற்கு முன் எப்படி இருந்தது?

1000, 500 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவித்து அதற்குப் பிறகு இந்த தொகுதி எப்படி மாறி இருக்கின்றது?

ஜி.எஸ்.டி என்ற கொடுமையான வரியை கொண்டுவந்து திணித்து இருக்கின்றார்கள். அந்தத் தொழில்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு என்ன நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் யார் காரணம்? விவசாயிகளைப் பற்றி சிந்தித்துப் பார்க்க முடியாத நிலையில் ஆட்சி நடக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் எல்லோரும் தற்கொலை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு தள்ளப்பட்டார்கள். நெசவாளர்கள் வாழ்க்கை இப்பொழுது சிதைந்து போயிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் யார் காரணம்?

மின்சாரம் முழுமையாக கிடைக்கின்றதா? தயாரித்த பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்கக்கூடிய நிலை இருக்கின்றதா? பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை உயர்ந்த காரணத்தினால், ஒட்டுமொத்தமாக தொழில்துறையை வீழ்ச்சி அடைந்து இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கின்றதா? இல்லையா? இதற்கெல்லாம் முழு காரணம் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடியின் பொருளாதாரக் கொள்கை தான் இதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கின்றது.

தவறான பொருளாதாரக் கொள்கை, உள்நாட்டு உற்பத்தி குறைய மோடி தான் காரணம். ஏற்றுமதி குறைய மோடி தான் காரணம், கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலையை இழப்பதற்கு மோடி தான் காரணம், சிறு குறு நடுத்தரத் தொழில்கள் முடங்கிப் போவதற்குப் மோடி தான் காரணம். எனவே அப்படிப்பட்ட மோடியின் ஆட்சி தொடரலாமா? நாட்டையே குட்டிச் சுவராக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மோடியின் ஆட்சி தொடரலாமா? சர்வாதிகார மனப்பான்மையோடு ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மோடியின் ஆட்சி தொடரலாமா? அந்த ஆட்சிக்கு எடுபிடியாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியின் உதவாக்கரை ஆட்சி தொடரலாமா?

நான் உதவாக்கரை என்று சொல்வதற்கு காரணம் ஏதோ அரசியல் நாகரிகத்தை கடந்து நான் பேசுகிறேன் என்று யாரும் கருத வேண்டிய அவசியமில்லை. எதற்கும் உதவாமல் இருப்பதைத்தான் நான் உதவாக்கரை என்று சொல்லுகின்றேன். மோடி ஆட்சியில் பலனடைந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்றிரண்டு கார்ப்பரேட் கம்பெனிகள் தான். மற்ற யாருக்கும் எந்த பயனும் கிடையாது.

ஒற்றைத்தன்மை கொண்ட நாடாக மாற்ற நினைக்கிறார் மோடி. அதேபோல் தான் ஊழலையும் ஒரே இடத்தில் குவிக்க வேண்டும் என்கின்ற மனப்பான்மையோடு ஒரு ஹிட்லரைப் போல மோடி அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

நான் காலையில் எழுந்ததும் வாட்ஸ் அப்பை பார்ப்பேன். இப்பொழுது தேர்தல் நேரம் அதிகம் என்பதால் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை.

இன்று காலை என்னுடைய செல்பேசியில் வந்த வாட்ஸ் அப் செய்தி. நண்பர் ஒருவர் மோடி ஆட்சியைப் பற்றி சொல்லுகின்றார். இந்த ஆட்சி எவ்வளவு அலங்கோலமாக இருக்கின்றது என்பதற்கு, அவர் ஒரு செய்தியை அனுப்பியிருந்தார். கதை மாதிரிதன் இருக்கும் கேளுங்கள்.

இரண்டு பசு மாடுகள் வைத்திருப்பவர். அதில் ஒன்றை அடுத்தவருக்கு கொடுத்தால் அது சோசலிசம், இரண்டு பசு மாடுகள் வைத்திருப்பவர் இரண்டு மாட்டையும் அரசாங்கத்திடம் கொடுத்துவிட்டு அரசிடமிருந்து பால் வாங்கிக் கொண்டால் அது கம்யூனிசம், இரண்டு பசு மாடுகளில் இருந்து பால் கறந்து தானே விற்பனை செய்து கொண்டால் அது ஜனநாயகம், ஒரு பசு மாட்டை விற்று ஒரு காளை மாடு வாங்கி இரண்டையும் குட்டி போட வைத்து அதனை பண்ணை ஆக்கினால் அது கேப்டலிசம், இரண்டு பசு மாடுகளையும் அவரிடம் இருந்து பிடுங்கிக் கொண்டு அவரை அரசாங்கம் கொன்று விட்டால் அது நாசிசம், இரண்டும் ஆடையும் பிடுங்கிக்கொண்டு அவரிடமே பாலை விற்றால் அது பாசிசம், இரண்டு மாடுகளையும் வாங்கி அதை கார்ப்பரேட் நிறுவனத்திடம் கொடுத்து அந்த நிறுவனம் பண்ணை அமைக்க கடனும் கொடுத்து அந்த நிறுவனம் பண்ணை அமைக்க விவசாயிடமிருந்து நிலத்தையும் பறித்துக் கொண்டு, அந்தப் பாலையும் அநியாய விலைக்கு அந்த மனிதனுக்கு விற்றால் அது தான் மோடியிசம்.

இதைத்தான் அவர் எழுதி இருக்கின்றார். எவ்வளவு அழகாக, எவ்வளவு நுணுக்கமாக ஒரு சிறிய சின்ன சிறுகதை போல் இந்த ஆட்சியின் அலங்கோலத்தை பற்றி மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பி.ஜே.பி ஆட்சியின் கேவலத்தை பற்றி அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். எனவே இப்படிப்பட்ட மோடியின் ஆட்சி தொடரலாமா? இது தொடரக் கூடாது என்பதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம், உதவாக்கரையாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி ஆட்சிக்கு மோடி முட்டுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரே காவல் அரணாக இருக்கின்றார்.

மோடி அவர்கள் இப்பொழுது தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக எங்கு சென்றாலும் தன்னை ஒரு காவலாளி என்கின்றார்.

அவர் காவலாளியா களவாணி.

களவாணி என்றால் ஊழலுக்கு, இலஞ்சத்திற்கு, அக்கிரமத்திற்கு, அநியாயத்திற்கு, சர்வாதிகாரத்திற்கு, கொள்ளைக் கூட்டத்திற்கு துணையாக இருப்பவர்கள் தான் களவாணிகள்.

அவரது ஆட்சியை பற்றி இதைவிட வேறு எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நான் கேட்கின்றேன் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைவிற்குப் பிறகு பொறுப்பேற்று அந்த பொறுப்பில் உட்கார்ந்திருக்கின்றார். நாட்டில் நாம் எத்தனையோ முதல்வர்களை பார்த்திருக்கின்றோம்.

ஒரு முதல்வர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வரும், விமர்சனங்கள் வரும், ஆட்சியை ஒழுங்காக நடத்தவில்லை, அதையும் தாண்டி ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வரும், எத்தனையோ முதல்வர்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிக்கி சிறைக்குச் சென்ற வரலாறுகளும் உண்டு, ஆனால் எந்த முதல்வர் மீதாவது கொலைக் குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கின்றதா?

ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கின்றது. இதைவிட அசிங்கம் கேவலம் எதுவும் இல்லை. அவருக்கு கேவலமாக இருக்கின்றதோ இல்லையோ இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நமக்கெல்லாம் கேவலமாக இருக்கின்றது.

அது என்ன கொலைக்குற்றம் என்றால், கொடநாட்டு பங்களாவில் நடந்த கொலை. கொடநாடு பற்றி ஸ்டாலின் பேசுகிறார் எனவே அதை பேசக்கூடாது நீதிமன்றம் தடை போடவேண்டும் என்று நீதிமன்றத்திற்கு சென்றார்கள். ஸ்டாலின் உண்மையைத்தான் பேசியிருக்கின்றார். பேசட்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வந்திருக்கின்றது. தற்பொழுது, மேல் முறையீட்டிற்காக சென்றிருக்கின்றார்கள்.

கொடநாடு பங்களா என்பது, அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய பங்களா. அங்கு 2000 கோடி ரூபாய் கொள்ளையடிக்கவும், எடப்பாடி, ஓ.பி.எஸ் அவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் எல்லாம் என்னென்ன தவறு செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை ஆவணமாக ஒரு பெண்டிரைவில் வைத்திருந்தார் ஜெயலலிதா. அதனை கொள்ளையடிப்பதற்காக கேரள மாநிலத்தில் இருந்து சையன் என்ற நபரை கூலிப்படைத்தலைவனாக கொண்டு வந்து அவன் மூலம் இதனை கொள்ளையடித்திருக்கின்றார்கள்.

எங்கே அந்த 2000 கோடி ரூபாய் பணம், சமீபத்தில் டெல்லி, மும்பை, போன்ற ஆங்கில ஊடகங்களில் எல்லாம் இந்த செய்தி வந்தது. மும்பை மார்க்கெட்டில் மாற்றப்பட்ட கோடிக்கணக்கான வைர நகைகளுக்கும், கொடநாட்டில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்திற்கும் தொடர்பு உண்டா? இதுதான் நான் கேட்கின்ற கேள்வி.

அந்தப் பணத்தை வைரங்களாக மாற்றி வைத்திருந்தார்களா? அந்த வைர நகைகள் இப்பொழுது இந்த தேர்தலுக்காக வெளியில் வந்து இருக்கின்றது, காரணம், மீண்டும் அங்கு பணமாக மாற்றி இருக்கின்றார்கள். என்பதை அரசாங்கம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு கிடையாது அதைக் கண்டுபிடிக்கச் சென்றால் இவர்கள் மாட்டிவிடுவார்கள். மத்தியில் நம்முடைய ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரதமராக ஆட்சி அமைக்கப்பட்டதும். இந்த விவகாரங்கள் முழுவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இதற்குப் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டுவது மட்டுமல்ல, அவர்கள் அத்தனை பேரையும் சிறைச்சாலைக்கு கொண்டு சென்று அடைத்து வைப்பது தான், நியாயம் கிடைக்கின்ற வகையில் அமைந்திட முடியும்.

தேர்தல் கமிஷன் சாலையில் போகக்கூடிய வண்டிகளை நிறுத்தி, 5 லட்சம் 50 ஆயிரம் எடுத்துக் கொண்டு போகக்கூடிய வணிகப் பெருமக்களின் வண்டிகளை நிறுத்தி, குடும்பத்தோடு போகக் கூடியவர்களை நிறுத்தி, திருமணத்திற்காக கை செலவிற்கு எடுத்துக் கொண்டு போகக்கூடிய வண்டிகள் அனைத்தையும் நிறுத்தி சோதனை போடுகின்றீர்களே, இந்த வைர நகைகளை மாற்றிக்கொண்டு பணம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது அதை கண்டுபிடித்தீர்களா?

உங்களுக்கு தெரியும், தெரிந்திருந்தும் கண்டும் காணாமல் இருப்பதற்கு காரணம். நான் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் அதற்கு காரணம் மோடி தான். நான் இன்னும் ஆதாரத்தோடு சொல்கின்றேன் சென்ற தேர்தலை நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டீர்கள். அப்பொழுது கரூரில், திருப்பூரில் கன்டெய்னர் பிடித்தார்கள். பல நூறு கோடி ரூபாய் அன்புநாதன் வீட்டில் ரெய்டு நடத்தி பிடித்தார்கள். அன்புநாதன் வீட்டில் அரசு ஆம்புலன்ஸ்ம் இருந்தது, அதை வைத்து எடுத்துக்கொண்டு போன பண விவகாரங்கள் எல்லாம் வெளியில் தெரிந்தது. இதுநாள் வரையில் அது யாருடைய பணம்? எங்கிருந்து? எதற்காக வந்தது? எதற்காக பயன்படுத்தினார்கள்? என்ற செய்தி இதனால் வரையில் வெளியில் வந்து இருக்கின்றதா? என்றால் வரவில்லை.

உலக அளவில் பிரபலமான வார பத்திரிக்கை தி வீக். அந்த தி வீக் பத்திரிக்கையில் இன்றைக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது. இதைக்கண்டித்து உண்மை வெளிவரவேண்டும் என்று நான் ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கின்றேன். அது வெளியில் வரும். அதில் ஒரு செய்தி என்ன போட்டிருக்கின்றார்கள் என்றால், AIADMK spent Rs 641 crore in 2016 to bribe its way back to power என்று தலைப்பு போட்டு தி வீக் என்கின்ற ஆங்கிலப் பத்திரிக்கையில் 4 பக்க செய்தி வந்திருக்கின்றது. சுருக்கமாக சொல்கின்றேன்.

அதிலென்ன வெளிவந்திருக்கின்றது என்றால், 2016 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் 650 கோடி ரூபாய் கொடுத்து சட்டமன்றத் தேர்தலை விலைக்கு வாங்கி இருக்கின்றார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. தி வீக் பத்திரிகை சொல்லுகின்றது. தி வீக் பத்திரிக்கை எங்கிருந்து இந்த ஆதாரத்தை திரட்டி வெளியிட்டு இருக்கின்றது என்றால், இன்கம் டாக்ஸ் துறையிடம் இருந்து வாங்கி இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இன்கம்டேக்ஸ் இது சம்பந்தமாக பல இடங்களில் ரெய்டு செய்து இருக்கிறது. அன்புநாதன் வீட்டில் செய்யாதுரை வீட்டில் இப்படி பல இடங்களில் சில நிறுவனங்களில், அதிலும் குறிப்பாக எஸ்.ஆர்.எஸ்.மைனிங் கம்பெனி அங்கு வருமான வரித்துறை சோதனை செய்த போது சில ஆவணங்களை எடுத்திருக்கின்றார்கள். அவற்றையெல்லாம் வைத்துத்தான் பிரதமரிடம் கடந்த தேர்தலின் போது இன்கம் டேக்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துள்ளது.

நான் இன்னும் சொல்லுகின்றேன். கடந்த தேர்தலில் நாம் தோற்றோம், தோற்கவில்லை, தோற்கடிக்கப்பட்டோம். நமக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் 1:1 சதவிகிதம் தான். 1:1 சதவிகிதம் குறைவாக எடுத்தவர்களை ஆட்சிக்கு வரமுடியவில்லை, 1:1 சதவிகிதம் அதிகமாக எடுத்தவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டார்கள். எனவே, இதன் பின்னணி இப்பொழுது தெரிகின்றதா?

அதில் சொல்கின்றார்கள் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கும், வாக்காளர்களுக்கும் தமிழகம் முழுவதும் மூன்று அமைச்சர்களை நியமித்து வினியோகம் செய்த ஆதாரங்களை வருமானவரித்துறை ரெய்டில் சிக்கியிருக்கின்றது. மூவர் கூட்டணியில் இருந்த மூன்று அமைச்சர்கள் யார் தெரியுமா, நத்தம் விஸ்வநாதன், வைத்தியலிங்கம், இப்பொழுது துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓபிஎஸ். எஸ்.ஆர்.எஸ் மைனிங் கம்பெனி மூலம் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் 70 சதவிகித வாக்காளர்களுக்கும் பணம் கொடுத்து இருக்கும் ஆதாரங்கள் அனைத்தும் 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்த பைல், ரெக்கார்ட், ஆதாரங்கள், ஆவணங்கள் அத்தனையும் பிரதமரின் அலுவலகத்தில் இருக்கின்றது, என்று நான் சொல்லவில்லை தி வீக் சொல்கின்றது. தி வீக் வாரப் பத்திரிகையும் இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்திருக்கக்கூடிய செய்திகளில் இருந்து எடுத்து வெளியிட்டு இருக்கின்றார்கள். எனவே இதையெல்லாம் மோடி அவர்கள் கையில் வைத்துக்கொண்டு இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியை மிரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

அதன் விளைவுதான் இப்போது அமைந்திருக்கக் கூடிய கூட்டணி. முதலில் அ.தி.மு.க-வைப் பொறுத்தவரையில் தம்பிதுரை அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் மோடி ஆட்சியைப் பற்றி கேவலமாக பேசி விமர்சனம் செய்து வெளிப்படையாக வந்து பேட்டி கொடுத்தார்.

எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் எங்கள் உயிரே போனாலும் பி.ஜே.பி-யோடு சேரமாட்டோம் என்று சொன்னாரா? இல்லையா?

இவர்கள் தாமரை மலரும் - மலரும் - மலரும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது குட்டிக்கரணம் போட்டு உருண்டு வந்தால் கூட மலருவதற்கு வாய்ப்பில்லை.

அதனால் ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடியவர்களில் அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள், வருமான வரித் துறையின் மூலம் சிக்கி இருக்கின்றது அதை வைத்து பயமுறுத்தி, அச்சுறுத்தி, அவர்களை அடக்கி வேறு வழியில்லாமல் இவர்கள் சேர்ந்திருக்கின்றார்கள்.

அதுதானே, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிலை. தேர்தல் கூட்டணி உருவாக்குவதற்கு முன் ஒரு நிமிடம் வரை என்ன விமர்சனம் செய்தார்கள். கொச்சைப்படுத்தி பேசவில்லையா, பெரிய ஐயா அவர்கள் இந்த அரசுக்கு மார்க் போட்டால் ஜீரோ அல்லது கீழே என்று பேசினார். சின்னையா சொன்னார் அறிவில்லாதவன் ஒரு முதல்வர் என்று. மண்டையில் மசாலாவே கிடையாது. அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை அன்புமணிதான் சொல்வார். ஏனென்றால் அதை எல்லாம் சொல்லி என்னுடைய தரத்தை தாழ்த்திக் கொள்ள நான் விரும்பவில்லை.

நம் கருணாநிதி அப்படி கற்றுத்தரவில்லை எங்களுக்கு. அவர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு கூட்டணி சேர்ந்து இருக்கின்றார்கள் என்றால் தி வீக் வாரப் பத்திரிக்கையில் வந்திருப்பது தான் காரணம். இதுபோல் பல பிரச்சனைகள், கொடநாடு பிரச்சனை, ஜெயலலிதா அவர்களின் மர்ம மரணம் பிரச்சனை, இப்பொழுது போதாக்குறைக்கு பொள்ளாச்சி பிரச்சனை.

பொள்ளாச்சியில் நடந்த கொடுமைகளை கொஞ்சம் நினைத்துப் பாருங்கள். எவ்வளவோ ஊழல்களை எவ்வளவு அக்கிரமங்களை நாம் கூட்டங்களில் மேடைகளில் பேசுகின்றோம். ஆனால் இதை பேசுகின்ற பொழுது உள்ளபடியே வேதனைப் படுகின்றோம். ஏனென்றால் நாமும் பெண்களை பெற்றிருக்கின்றோம். எனக்கும் ஒரு பெண் இருக்கின்றது. ஒரு பெண்ணிற்கு அப்பா நான். அதேபோல் இங்கு இருக்கும் அத்தனை பேரும் குழந்தைகள் பெற்றவர்கள்தான். பெண் பிள்ளைகள் இல்லாமல் வாய்ப்பில்லை.

200க்கு மேற்பட்ட இளம்பெண்கள் கடந்த 7 வருடமாக என்னென்ன கொடுமைகளுக்கு சித்திரவதைகளுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள். காவல்துறை இல்லையா? உளவுத்துறை இல்லையா? எல்லாம் தெரிந்தும் கண்டும் காணாமல் இருக்கின்றார்கள், ஏனென்றால் யார் இதன் பின்னணியில் இருக்கின்றார்கள். துணை சபாநாயகர் அவருடைய மகன் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் இவற்றையெல்லாம் மூடி மறைக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள்.

இதைத்தான் நான் தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடர்ந்த நேரத்தில் இருந்து, தொடர்ந்து அனைத்துக் கூட்டங்களிலும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன்.

ஒன்று அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களின் மர்ம மரணம், அடுத்து இரண்டாவதாக கொடநாட்டில் நடந்த கொள்ளை, கொலை, அடுத்து மூன்றாவதாக பொள்ளாச்சி பிரச்சினை.

இந்த பிரச்சனைகளுக்கு அநியாயங்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டாமா? நீதி கிடைக்கும் என்று நம்ப முடியவில்லை, அதனால் நீதி கிடைக்காது என்ற நிலை இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுகின்றேன். மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் வருகின்ற நேரத்தில் அதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டிலும் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் உருவாகத்தான் போகின்றது.

அப்படி உருவாகின்ற நேரத்தில் உறுதியாக சொல்லுகின்றேன். நாம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு திட்டங்களை சாதனைகளைப் படைத்தது ஒரு பக்கம், மக்களின் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வைப்பது இன்னொரு பக்கம், என்ன புதிய புதிய திட்டங்களை உருவாக்கலாம் என்பது அது ஒரு பக்கம், எனவே இவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி இந்த மூன்று முக்கிய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கட்டுகின்ற வரையில் நான் ஓயமாட்டேன். இதற்கு முறையான விசாரணை நடத்தி உண்மை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து அவர்களை மக்கள் முன்னால் நிறுத்துவது மட்டுமல்ல சிறையில் கொண்டு சென்று பூட்டி வைப்பது தான் இந்த ஸ்டாலினின் முதல் வேலை அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது.

எவ்வளவு அக்கிரமங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையில்தான் நான் உங்கள் எல்லோரையும் சந்தித்து ஆதரவு கேட்க வந்திருக்கின்றேன். இதற்கு விடை சொல்ல ஒரு முடிவு கட்ட சரியான வாய்ப்பாக நாடாளுமன்றத் தேர்தல் அமைந்திருக்கின்றது.

எனவே வருகின்ற 18 ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் கூடிய இந்த தேர்தலில் நீங்கள் பெரிய வெற்றியைத் தேடித் தர போகின்றீர்கள் அந்த வெற்றியை நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் நினைவிடத்தில் வைத்தாக வேண்டும். எனவே, சின்ராஜ் அவர்களுக்கு உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறவையுங்கள் என்று உங்கள் பாதமலரைத் தொட்டு கேட்கின்றேன் என்று கூறினார்.