நமக்காக.. நாட்டுக்காக.. நாளைக்காக..: அமைச்சர் வேலுமணியின் கோரிக்கை இது

இதுவரை கண்டிராத அளவுக்கு தமிழகம் மிக மோசமான குடிநீர் பஞ்சத்தை சந்தித்து வருகிறது. மழைதான் கைகொடுக்கவில்லை என்றால், நாம் அதிகம் நம்பியிருந்த நிலத்தடி நீரும் கைவிரித்தது.

செல்போன் எடுத்தவுடன் ஹலோ சொல்வது போல, உங்கள் வீட்டில் தண்ணீர் இருக்கிறதா, தண்ணீர் வருகிறதா என்ற கேள்விகளே கணைகளாகத் தொடுக்கப்பட்டன.

கண்கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது மக்களின் இயல்புதானே. இப்போதுதான் நீர்நிலைகளை தூர்வாறுவதும், மழை நீர் சேகரிப்புக்கான அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதும் என்று பரபரப்பாக செயல்படுகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் தமிழக உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தமிழக மக்களுக்கு விடியோ மூலம் ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார்.

அதில், இறைவன் கொடுத்த கொடை மழை, அந்த மழை நீரை சேகரிப்பது அவசியம். தமிழக அரசும் மழை நீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை உணர்த்தி வருகிறது.

