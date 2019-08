மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து இன்று மாலைக்குள் 1 லட்சம் கன அடியாக உயரும்!

சேலம்: கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து காவிரியில் திறந்து விடப்படும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு 1,50,500 கன அடியாக இருக்கும் நிலையில், பிலிகுண்டுலுவுக்கு வந்தடையும் நீரின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது.

காவிரியில் இதுவரை வரலாறு காணாத வகையில் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து வினாடிக்கு 1,50,500 கன அடி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது. கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதால், அணைகளுக்கு வரும் நீர்வரத்து முழுவதும் பாதுகாப்புக் காரணத்துக்காக காவிரியில் உபரிநீராக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

காவிரியில் இதுவரை வந்து கொண்டிருந்த நீரின் அளவானது வினாடிக்கு 35,000 கன அடியாக இருந்த நிலையில், இன்று காலை நிலவரப்படி 45,000 கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது இன்று மாலைக்குள் 1 லட்சம் கன அடியாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளிக்கிழமை காலை வரை காவிரியில் பிலிகுண்டுலுவுக்கு வந்து கொண்டிருந்த நீரின் அளவானது 6,000 கன அடியாக இருந்து, மதியம் 18 ஆயிரம் கன அடியாக மாறி, மாலையில் 30,000 ஆயிரமாகவும், இரவில் 35 ஆயிரம் கன அடியாகவும் மளமளவென உயர்ந்து வந்தது.

#Kabini Dam in Mysuru with outflow of 85,000 cusecs ...@ChennaiRains pic.twitter.com/zNDVeh7uk6