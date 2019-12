'உங்களது பொது சேவை இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர வேண்டும்' - சோனியாவுக்கு ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!

காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்காலத் தலைவர் சோனியா காந்தி இன்று தனது 73-ஆவது பிறந்தநாளை இன்று கொண்டாடுகிறார். இதையடுத்து பல்வேறு தலைவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வரும் நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். உங்களது தலைமையின் கீழ், காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டின் மதச்சார்பற்ற மற்றும் கூட்டாட்சி கட்டமைப்பு கொள்கைகளை பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளது. உங்களது பொது சேவை இன்னும் பல ஆண்டுகள் தொடர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

I extend my best wishes to @INCIndia President, Tmt. Sonia Gandhi, on her birthday today.



Under her leadership, the Congress party has made important & telling contributions to protecting the secular & federal fabric of the country.



I wish her many more years of public service.