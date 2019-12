முதலில் கோலம்.. இப்போது மெஹந்தி: தொடரும் விதவிதமான போராட்டம்

சேலம்: குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து சேலத்தில் இளைஞர்கள் கைகளில் மெஹந்தி இட்டு கண்டன போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.

குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம் மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் அரசியல் கட்சிகள், மாணவர்கள் மற்றும் சமூகநல அமைப்புகள் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில் சென்னையில் பெண்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள் குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக ஞாயிறன்று கோலம் போடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சென்னை பெசன்ட் நகரில் தெருக்களில் மற்றும் சாலைகளில் பெண்கள் No to NRC, No to CAA என்ற வாசகங்களுடன் கோலமிட்டனர். தொடர்ந்து, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 7 பெண்களை போலீஸார் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் சிறிது நேரத்தில் அவர்களை விடுவித்தனர். தற்போது தமிழகம் முழுவதும் சில ஆலயங்கள் உள்ளிட்ட வெவேறு இடங்களிலும் இத்தகைய கோலப்போராட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.

இந்நிலையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து சேலத்தில் இளைஞர்கள் கைகளில் மெஹந்தி இட்டு கண்டன போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.

அங்கு இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் தங்களது கைகளில் No CAA, NRC, NPR என்று மெஹந்தி மூலம் எழுதி போராட்டடத்தில் ஈடுபட்டனர்.