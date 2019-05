கருநாகத்தோடு விளையாடிய பிரியங்கா காந்தி: பயத்தில் உறைந்த தொண்டர்கள் (விடியோ இணைப்பு )

லக்னௌ: தேர்தல் பிரசாரம் செய்யப் போன இடத்தில் கருநாகத்தோடு பிரியங்கா காந்தி சகஜமாக விளையாடியதைக் கண்ட காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பயத்தில் உறைந்தனர்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ரே பரேலி தொகுதியில் போட்டியிடும் தனது தாயார் சோனியா காந்திக்காக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

அதன் ஒரு பகுதியாக அவர் வியாழனன்று ஹன்சா க பூர்வா கிராமத்திற்குச் சென்றார். பாம்புப் பிடாரரகள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிக்குச் சென்ற பிரியங்கா, பாம்புகளை கையில் வைத்திருந்த அவர்களுடன் உரையாடினார்.



#WATCH Priyanka Gandhi Vadra, Congress General Secretary for Uttar Pradesh (East) meets snake charmers in Raebareli, holds snakes in hands. pic.twitter.com/uTY0R2BtEP