தூத்துக்குடி: ஸ்டாலின் தங்கவுள்ள விடுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனை

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தங்க உள்ள விடுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடியில் ஒட்டப்பிடாரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சண்முகையாவை ஆதரித்து இன்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம் செய்ய உள்ளார். இதற்காக சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் அவர் தூத்துக்குடி சென்றுள்ளார்.

தூத்துக்குடி சென்றுள்ள ஸ்டாலின் தங்குவதற்காக கோரம்பள்ளத்தில் உள்ள தனியார் விடுதி சத்யா ரிசார்ட்டில் ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளனர் கட்சியினர்.

இந்நிலையில், தூத்துக்குடியில் மு.க. ஸ்டாலின் தங்க உள்ள தனியார் விடுதியில் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பணப்பட்டுவாடா புகாரைத் தொடர்ந்து விடுதியில் உள்ள அரசியல் பிரமுகர்களின் வாகனங்களையும் அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருகின்றனர்.

மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்பு, திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் வீடு, கல்லூரிகள், உறவினர்கள் இல்லங்கள், முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வீடு, தூத்துக்குடியில் கனிமொழி தங்கியிருந்த வீடு போன்ற இடங்களில் தீவிர சோதனை நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

