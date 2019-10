பிரதமர் மோடியுடன் 6 மணி நேரம் சந்திப்பு; சென்னை சாலைகளில் 3 மணி நேரம் பயணிக்கப் போகும் சீன அதிபர்

இந்தியா-சீனா இடையிலான இருதரப்பு சந்திப்பு பேச்சுவாா்த்தையில் பங்கேற்க சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் சென்னை வருகின்றனர்.

ஷி ஜின்பிங் உடனான சந்திப்புக்கா பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று முற்பகல் 11.30 மணியளவில் சென்னை வந்து, அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருவிடந்தை சென்றுள்ளார்.

இந்தியா வரும் சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், இன்றும் நாளையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்துப் பேசுகிறார். இரு தலைவர்களின் சந்திப்பு சுமார் 6 மணி நேரம் நடைபெற உள்ளது.

Security has been heightened in Mamallapuram ahead of the second #ModiXiSummit that is scheduled to take place today.@xpresstn https://t.co/MJ5cnoIxtr