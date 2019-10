சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை: அப்படி என்னதான் பேசியிருப்பார்கள் மோடியும், ஜின்பிங்கும்!

கோவளம்: கோவளம் கடற்கரை அருகே அமைக்கப்பட்ட கண்ணாடி அறையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், இந்தியா வந்துள்ள சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங்கும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள்.

கண்ணாடி அறையில், வேறு எந்த அதிகாரிகளும் இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் இரு தலைவர்களும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள்.

ஆனால், இரு தலைவர்களும் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த விவகாரம் குறித்து பேசியிருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை.

With a magnificent view of the Bay of Bengal, PM @narendramodi and President #XiJinping hold 2nd Informal Summit level talks in #Mamallapuram #ModiXiMeet #ModixijinpingMeet pic.twitter.com/lMeApKP3Kn