தொழில்நுட்பம் மூலமாகத் தான் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் இணைக்க முடியும்: சென்னை ஐஐடி-யில் பிரதமர் மோடி உரை

சென்னை ஐஐடி-யின் 56-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதுதவிர ''இந்தியா-சிங்கப்பூர் ஹேக்கத்தான் 2019'' என்ற நிகழ்ச்சியும் தரமணியில் உள்ள சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சிப் பூங்காவில் நடைபெற்றது. இந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார். அதில் அவர் பேசியதாவது,

கடந்த 36 மணிநேரங்களுக்கும் மேலாக நீங்கள் அனைவரும் கடுமையாக பணியாற்றி பல சவாலான காரியங்களை செய்து முடித்து சாதனைகளைப் படைத்துள்ளீர்கள். உங்கள் அனைவரின் உற்சாகத்துக்கும், உத்வேகத்துக்கும் எனது பாராட்டுக்கள். இத்தனைக்கும் மத்தியில் யாரும் சோர்வடையாமல் உள்ளீர்கள். வெற்றியை விட உங்களின் பங்களிப்பும், உற்சாகமும் தான் இதில் முக்கியமானது.

இதுபோன்ற ஹேக்கத்தான் பயிற்சிகள் இளைஞர்களுக்கு நல்வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. இதன்மூலம் பல அரிய சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும் வசதி ஏற்படுகிறது. அதனால் பல சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண முடிகிறது. உங்களுடைய இன்றைய கண்டுபிடிப்புகள் தான் நமது நாட்டின் நாளைய திட்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.

இங்கு திரண்டுள்ள, இதில் வெற்றிபெற்றுள்ள அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். என்னைப் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் அனைவரும் வெற்றியாளர்கள்தான். ஏனென்றால் நீங்கள் யாருமே சவால்களை அஞ்சாமல் எதிர்கொண்டுள்ளீர்கள். சவாலை எதிர்கொண்டு பல தீர்வுகளை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கும் உங்கள் ஆர்வம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது இந்தியா 5 ட்ரில்லியன் டாலர்கள் எனும் பொருளாதாரத்தை நோக்கி பயணித்துக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளும், தொழில்முறைகளும் முக்கியமானதாகும். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இதற்காக மத்திய அரசு தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது. நவீன தொழில்நுட்பங்களின் நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது. அதற்கான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தருகிறது.

தொழில்நுட்பம் மூலமாகத் தான் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் இணைக்க முடியும். எனவே இனிவரும் காலங்களில் ஆசிய நாடுகளிலும் இதுபோன்ற ஹேக்கத்தான் நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முன்வர வேண்டும். அவற்றில் இந்தியா பங்கெடுத்து உலகத்துக்கு தேவையான பல கண்டுபிடிப்புகளை அளிக்க தயாராக உள்ளது என்று தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, திங்கள்கிழமை காலை சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த பிரதமர் மோடியை, ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித், முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் தமிழக அமைச்சர்கள் வரவேற்றனர்.

மேலும் அங்கு திரண்டிருந்த பாஜக மூத்த தலைவர்கள் மற்றும் கட்சியினர் உட்பட அனைவரும் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது பாஜக-வினர் மத்தியில் பிரதமர் மோடி உற்சாகமாக உரையாற்றினார். அதில், அமெரிக்காவில் மிக பழமையான மொழி தமிழ் என நான் பேசினேன். இதன்காரணமாக தற்போது அங்குள்ள ஊடகங்களில் தமிழ் மொழி குறித்து தான் பேசப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டார்.

