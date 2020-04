கிருமி நாசினி தெளிப்புப் பணியில் தீயணைப்பு வாகனங்கள்

சென்னை: கரோனா தொற்று பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகள் அனைத்தையும் கிருமி நாசினி கொண்டு தூய்மைப்படுத்துமாறு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த உத்தரவை அடுத்து, தீயணைப்புத் துறை இயக்குநர் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் தலைமையில் அப்பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

#Update:Took part in the mass disinfection program organised by @SylendraBabuIPS instructed by Hon’ble @CMOTamilNadu. The whole of Royapettah GH was disinfected at 150 ft height.This will continue in other hospitals & public places as part of containment process. #Covid_19 #CVB pic.twitter.com/lPip3hsuzJ