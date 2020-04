சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகும் இந்தச் செய்தி தவறானது

சென்னை: இந்தியாவில் கரோனா தொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் 3 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் எளிதாகக் கிடைக்க தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. அது பற்றிய தகவல்களை செய்தி ஊடகங்கள் வாயிலாகவும், சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாகவும் தெரிவித்தும் வருகிறது.

இதற்கிடையே சில பொய்யான மற்றும் தவறான தகவல்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது. அதில் ஒன்றுதான் இந்த செய்தி.

Dear Chennai,



Please be informed that the mentioned numbers are #GCC helplines only. You can call them for any other assistance or help, but we are NOT doing any on-call home delivery of provisions. This particular forward message is fake.



#GCCMythBusters

#ChennaiCorporation pic.twitter.com/AYMj8iTtkS