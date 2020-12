புரெவி புயல்: வேதாரண்யம் பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் 20 செ.மீ மழை; வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு

By DIN | Published on : 03rd December 2020 11:49 AM | அ+அ அ- | |