பாகிஸ்தானிலிருந்து 11 கையெறி குண்டுகளுடன் வந்த டிரோன் 

குருதாஸ்பூர்: பஞ்சாப் மாநிலம் குருதாஸ்பூர் மாவட்ட எல்லைக்குள், 11 கையெறி குணடுகளுடன் பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்த சிறிய ரக விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது.

டிரோனில் வந்த 11 கையெறி குண்டுகளை காவல்துறையினர் கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

டிசம்பர் 19-ம் தேதி நள்ளிரவில், பாகிஸ்தான் தரப்பில் இருந்து டிரோனில் வந்து கையெறி குண்டுகளை வீச முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனை அங்கு பணியில் இருந்த காவல்துறையினர் மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையினர் இணைந்து முறியடித்தனர்.

Police yesterday seized 11 Arges-84 hand grenades dropped on the night of 19th December by a drone launched from Pakistan, which was engaged and shot at jointly by police and Border Security Force (BSF) personnel close to the border in Gurdaspur district: Punjab Police pic.twitter.com/iMsXpfQzi0