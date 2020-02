குடியுரிமைத் திருத்தச் சட்டம்: தமிழகம் முழுவதும் முஸ்லிம்கள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசின் குடியுரிமைத் திருத்த சட்டம், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் இஸ்லாமிய அமைப்பினர், பல்வேறு கட்சியினர் தொடர் போராட்டங்களை புதன்கிழமை நடத்தி வருகிறார்கள். மத்திய, மாநில அரசுகளைக் கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பி வருகின்றனர்.

சென்னையில் சட்டப்பேரவை வளாகத்தை முற்றுகையிடப் போவதாக அறிவித்துத் திரண்ட இஸ்லாமியர்கள்.

#WATCH Chennai: People march towards the State Secretariat from Walajah Road to protest against the Citizenship Amendment Act, National Register of Citizens & National Population Register. #TamilNadu pic.twitter.com/LOQsaTlSsJ