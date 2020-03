இன்னும் ஒருமணி நேரத்தில் தீ அணைக்கப்படும், மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை: டிஜிபி

மாதவரம் ரசாயனக் கிடங்கில் இன்னும் ஒருமணி நேரத்தில் தீ முழுமையாக அணைக்கப்படும் என தீயணைப்புத் துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாதவரம் ரவுண்டானா பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ரசாயனக் கிடங்கில் இன்று (சனிக்கிழமை) மாலை திடீரென பயங்கரத் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அந்தக் கிடங்கில் எந்தவிதமான ரசாயனப் பொருட்கள் உள்ளன என்பது தெரியாத காரணத்தினால் தீயை அணைப்பது தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு சவாலாக இருந்தது. சுமார் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தீயை அணைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக அந்தப் பகுதி கரும்புகையுடன் காட்சியளித்து வருகிறது. அதேசமயம், ரசாயனக் கிடங்கு உரிமையாளரிடம் என்னென்ன பொருட்கள் உள்ளன என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் தீயணைப்புத் துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு மாதவரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு நிலைமை குறித்து எடுத்துரைத்தார். அவர் கூறுகையில்,

"இதுகுறித்த முதற்கட்ட விசாரணையில் கிடங்கில் விஷத்தன்மையுடைய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த தீ மற்ற தொழிற்சாலைகளுக்கும், அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கும் பரவாமல் இருக்க தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மாநகராட்சிகளில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. எனவே, இந்தத் தீ விபத்து குறித்து மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை. தற்போது 26 தீயணைப்பு வாகனங்கள் தீயணைப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பணியில் 500 வீரர்கள் வரை ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் ஒருமணி நேரத்தில் தீ முழுமையாக அணைக்கப்படும் என நம்புகிறோம்" என்றார்.

