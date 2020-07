CLAT 2020 தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகலாம்? இதோ குறிப்புகள்!

ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான விண்ணப்பதாரர்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்கள் / கல்லூரிகளில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை படிப்புகளில் சேருவதற்காக [CLAT] நுழைவுத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.

CLAT 2020 அமைப்பு

CLAT 2020க்கு எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை ஆராய்வதற்கு முன், தேர்வின் கட்டமைப்பைப் பற்றி விவாதிக்கலாம். தலா 1 மதிப்பெண் கொண்ட 150 கேள்விகளைக் கொண்ட இந்த தேர்வுக்கு மொத்தம் 2 மணி நேரம் வழங்கப்படும்.

CLAT தேர்வின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் 5 பாடங்கள் பின்வருமாறு:

• சட்ட ரீசனிங்

• ஆங்கில மொழி

• தருக்க ரீசனிங்

• நடப்பு விவகாரங்கள் [பொது அறிவு உட்பட]

• அளவு நுட்பங்கள்

CLAT 2020 தேர்வுக்கான பிரிவு வாரியான தயாரிப்பு உதவிக்குறிப்புகள்

1) ஆங்கில மொழி [28-32 கேள்விகள்]

உங்கள் CLAT தயாரிப்பு 2020 இல், ஆங்கில மொழி பிரிவு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த பகுதி ஒரு பத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்ட சோதனை முறையைப் பின்பற்றுகிறது, அங்கு ஒவ்வொரு பத்தியும் 450 சொற்களைக் கொண்டிருக்கும், அவை சுமார் 5-7 நிமிடங்களில் படிக்க முடியும்.

பத்திகளை புனைகதை அல்லது புனைகதை அல்லாதவையாக இருக்கலாம் மற்றும் தரம் 12 ஆம் வகுப்பு படி இருக்கும். பத்தியில் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, விண்ணப்பதாரர் மொழி, புரிதல், வாசிப்பு, புரிதல் மற்றும் விளக்க திறன்களை சோதிக்கும் சில கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்குமாறு கேட்கப்படுகிறார். உங்களுக்கு உதவக்கூடிய சில உதவிக்குறிப்புகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:

பதிலளிப்பதற்கு முன் பத்தியைப் படியுங்கள்

பத்தியை முழுவதுமாக ஒரு முறையாவது படித்த பிறகுதான் கேள்விகளை முயற்சிக்கவும். விவாதிக்கப்படும் யோசனை, அதன் முக்கிய வாதங்கள் மற்றும் எதிர் வாதங்கள் மற்றும் முடிவு பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு இது எப்போதும் பணம் செலுத்துகிறது. இது மிக முக்கியமான CLAT பிரிவு வாரியான தயாரிப்பு உத்தி.

செய்தித்தாள்கள், கட்டுரைகள்

தலையங்கங்கள் மற்றும் கல்வி சார்ந்த கட்டுரைகள் மற்றும் புனைகதை அல்லாத எழுத்துக்களைப் படிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இது உங்கள் புரிந்துகொள்ளும் திறனை மேம்படுத்துவதில் மட்டுமல்லாமல், உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தையும் மேம்படுத்த உதவும்.

பொதுவான கேள்விகளில் வேலை செய்யுங்கள்

பொதுவாக, நீங்கள் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளின் வகைகளை வகைப்படுத்தலாம் மற்றும் அதற்கேற்ப உங்கள் CLAT தயாரிப்பு 2020 திட்டத்தை மாற்றலாம். உதாரணமாக, ‘ஆசிரியர் எதை ஏற்றுக் கொள்ளலாம் / உடன்படவில்லை?’ மற்றும் ‘பத்தியின் முக்கிய யோசனை என்ன என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?’ சில பொதுவானவை. இதுபோன்ற பொதுவான வகைகளில் வேலைசெய்து அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும்.

2) நடப்பு விவகாரங்கள் உள்ளிட்டவை. ஜி.கே [35-39 கேள்விகள்]

இது ஒரு பத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பகுதியாகும், இதில் சில 450 சொற்களின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியான கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. செய்தித் துண்டுகள், பத்திரிகைக் கட்டுரைகள் மற்றும் தொடர்புடைய புனைகதை உள்ளிட்டவற்றை உள்ளடக்கியது ஆனால் அவை எங்கிருந்தும் பெறலாம்.

CLAT 2020 நடப்பு விவகாரங்கள் பிரிவுக்கு எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதை அறிய ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் கேள்விகளுக்கு சட்டப்பூர்வ சுவை இருக்கக்கூடும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், அது உங்கள் சட்ட அறிவையும் சோதிக்கும். இருப்பினும், குறிப்பிடப்பட்டதைத் தாண்டி சட்டத்தைப் பற்றிய எந்தவொரு குறிப்பிட்ட அறிவும் உங்களுக்குத் தேவையில்லை. விண்ணப்பதாரர்கள் கலை மற்றும் கலாச்சாரம், சர்வதேச விவகாரங்கள், நவீன முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வரலாற்று நிகழ்வுகள் மற்றும் இந்தியாவிலும் உலகிலும் உள்ள முக்கிய தலைப்புகளில் சோதிக்கப்படுகிறார்கள்.

செய்தியுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டிருங்கள்

தினசரி / வாராந்திர / மாதாந்திர செய்தி சுழற்சி, தொடர்புடைய தேசிய மற்றும் சர்வதேச முன்னேற்றங்கள் மற்றும் ஆண்டின் முக்கிய தலைப்புகள் / நிகழ்வுகள், ஆளுமைகள், விளையாட்டு நிகழ்வுகள் மற்றும் பலவற்றின் மேல் இருங்கள்.

நண்பர்கள் மற்றும் குழுக்களுடன் படிக்கவும்

உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் சக தேர்வாளர்களுடன் குறிப்பிடத்தக்க சிக்கல்களைப் பற்றி விவாதிக்கவும். இது போன்ற சிக்கல்களின் முக்கிய குறிப்புகளை நினைவில் வைக்க இது உதவும்.

படிக்கவும் பார்க்கவும் & கற்றுக்கொள்ளுங்கள் & நினைவில் கொள்ளுங்கள்

செய்தித்தாள்கள், பத்திரிகைகள், நம்பகமான மூலங்களிலிருந்து வரும் கட்டுரைகள் உங்கள் முக்கிய தகவல்களாக இருக்க வேண்டும். முக்கிய ஆவணப்படங்களைப் பார்ப்பது பல அடுக்கு தலைப்புகளைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவும், எடுத்துக்காட்டாக, காலநிலை மாற்றம்.

3) சட்ட ரீசனிங் [35-39 கேள்விகள்]

உங்கள் CLAT தயாரிப்பு 2020 திட்டத்திற்கு, சட்ட ரீதியான பகுத்தறிவு மிகவும் தந்திரமான ஒன்றாக இருக்கலாம். சுமார் 450 சொற்களைக் கொண்ட, ஒவ்வொரு பத்தியிலும் தொடர்ச்சியான கேள்விகள் உள்ளன. இந்த பத்திகளை சட்டம் மற்றும் பொது சட்ட விழிப்புணர்வு துறைகளில் இருந்து பொது கொள்கை, தத்துவம் மற்றும் நவீன தார்மீக பிரச்சினைகள் வரை இருக்கலாம். இந்த ஆண்டு முறை மாறிவிட்டதால், அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி ஆவணங்கள் மற்றும் சமீபத்திய கிளாட் தயாரிப்பு புத்தகங்கள் 2020 ஆகியவற்றிலிருந்து மட்டுமே தீர்க்கவும்.

உங்கள் அடிப்படை சட்டக் கோட்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஏஸுக்கு, சட்ட ரீதியான பகுத்தறிவு பிரிவு, பயிற்சி செய்வது மட்டுமே சிறந்த தீர்வாகும். எனவே சட்டக் கோட்பாடுகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எந்த நிபந்தனைகளில் உள்ளன என்பதை அறிய உங்களால் முடிந்தவரை பயிற்சி செய்யுங்கள். இது உங்கள் விமர்சன சிந்தனை, சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன்களைப் பெற உதவும்.

பாதை முக்கியமானது

பகுதியைத் தொடங்கும்போது முழு பத்தியையும் வாசிப்பது உங்கள் முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும். கேள்விகள் கூறப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் முழுமையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

கோடுகளுக்கு இடையில் படிக்கவும்

பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்டக் கோட்பாடுகள் மற்றும் உண்மைகள் இரண்டையும் சிறிய மற்றும் தனித்தனி பகுதிகளாக உடைக்கவும். மேலும், ‘AND / OR / EITHER… .OR / NEITHER… NOR போன்றவை நிபந்தனைகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்துங்கள், ஏனெனில் அவை வாதத்தின் திசையை மாற்றக்கூடும்.

4) தருக்க ரீசனிங் [28-32 கேள்விகள்]

CLAT பிரிவு வாரியான தயாரிப்பு மூலோபாயத்தின் இந்த வலைப்பதிவில், தர்க்கரீதியான பகுத்தறிவு பிரிவு மதிப்பெண் பிரிவு என்று கூறலாம். இதில் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றும் சுமார் 300 சொற்களின் குறுகிய பத்திகளைக் கொண்டுள்ளது. சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கான திறன்கள், விமர்சன சிந்தனை, பகுப்பாய்வு, விளக்கம், முறை உருவாக்கம் மற்றும் முடிவு-வரைதல் ஆகியவை இந்த பிரிவில் விரிவாக சோதிக்கப்படுகின்றன.

கேள்வியின் முக்கிய கூறுகளை அடையாளம் காணவும்

கேள்விகள் வளாகங்கள் [உண்மைகள்] மற்றும் பெறப்பட்ட முடிவுகளால் ஆனவை. இந்த பகுதிகளை அடையாளம் காண முயற்சிக்கவும், உங்கள் பதில்களை சரியானது என்று நீங்கள் கருதுவதை அடிப்படையாகக் கொள்ளவும்.

நம்பகமான பொருளைப் பார்க்கவும்

தேர்வாளர்கள் ‘வாதத்தை பலவீனப்படுத்துவது’, ‘வாதத்தை பலப்படுத்துவது எது’ போன்ற நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி முடிச்சு கேள்விகளை அமைக்கின்றனர். இதுபோன்ற கேள்விகளைத் தயாரிக்க உங்களுக்கு உதவக்கூடிய சமீபத்திய கிளாட் தயாரிப்பு புத்தகங்களை 2020 தீர்க்க முயற்சிக்கவும்.

எல்லாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

பத்தியை அதன் வளாகம் மற்றும் முடிவுடன் எவ்வாறு விளக்குவது என்பது குறித்த குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் உள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலும் தவறானதாக இருந்தாலும், அது உண்மை என்று நீங்கள் கருத வேண்டும்.

5) அளவு நுட்பங்கள் [13-17 கேள்விகள்]

CLAT 2020 க்கு எவ்வாறு தயாரிப்பது என்று நீங்கள் தேடும்போது, ‘அளவு நுட்பங்கள்’ குறித்த பிரிவு அதிக மதிப்பெண்களைப் பெற்றதாகக் கூறலாம். பொதுவான வகைகளில் வரைபடங்கள், படங்கள், உரைகள், வரைபடங்கள் மற்றும் பிற வடிவங்கள் அடங்கும், அவை தர்க்கரீதியான / கணித செயல்பாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்து செய்ய சோதனை எடுப்பவர்கள் தேவை. வழித்தோன்றல் திறன், சிக்கல் பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படை அளவு திறன் ஆகியவை இந்த பிரிவில் முழுமையாக சோதிக்கப்படுகின்றன.

ஃபார்முலா அல்ல, தர்க்கத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

முந்தைய சூத்திர அடிப்படையிலான இடத்திற்கு பதிலாக இப்போது கேள்விகள் பொதுவாக ஒரு தர்க்க அடிப்படையிலான முறையைப் பின்பற்றுகின்றன. எனவே, பகுப்பாய்வு கேள்விகளைத் தீர்ப்பதற்கான திறனை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள், அதேபோல் அடிப்படை செயல்பாடுகளை துல்லியத்துடன் மற்றும் குறுகிய காலத்தில் செய்ய நுட்பங்கள்.

வேகத்தை விட சரியானது முக்கியம்

தொடங்கும்போது, வேகத்தை விட துல்லியம் முக்கியமானது. CLAT தயாரிப்பு புத்தகங்களிலிருந்து விரிவாகத் தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள், நீங்களே நேரம் ஒதுக்குங்கள், படிப்படியாக அந்த நேரத்தை நிலையான பயிற்சி மற்றும் கவனத்துடன் குறைக்க வேண்டும்.

முந்தைய ஆண்டின் கேள்விகளைப் பார்க்கவும்

முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள், பொதுவான கணித பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து உங்களால் முடிந்தவரை பயிற்சி செய்வதே ‘கிளாட் 2020 அளவு பிரிவுக்கு எவ்வாறு தயாரிப்பது’ என்பதற்கான சிறந்த பதில்.

முடிவில், உங்கள் கிளாட் தயாரிப்பு 2020 இல், இது உங்கள் கடின உழைப்பு, செறிவு மற்றும் பொறுமை ஆகியவற்றுக்கு வரும். சமீபத்திய CLAT தயாரிப்பு புத்தகங்கள் மற்றும் மாதிரி வினாத்தாள்களிலிருந்து விரிவாகப் பயிற்சி செய்வதும், பரீட்சை வடிவத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்களைத் தேடுவதும் நாம் தரக்கூடிய மிகச்சிறந்த CLAT பிரிவு வாரியான தயாரிப்பு உத்தி.