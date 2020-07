கிராம கோயில்களின் சீரமைப்புக்கு பெரிய கோயில்களில் இருந்து பெறப்பட்ட நிதியை செலவு செய்யக்கூடாது: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

By DIN | Published on : 28th July 2020 03:23 AM | அ+அ அ- | |