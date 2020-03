தமிழகத்தில் மேலும் ஐவருக்கு கரோனா: பாதிப்பு எண்ணிக்கை 23 ஆக உயர்வு

சென்னை: இந்தோனேஷியாவைச் சேர்ந்த 4 சுற்றுலாப் பயணிகள் உட்பட மேலும் 5 பேருக்கு தமிழகத்தில் கரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து, கரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 23 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவைச் சேர்ந்த நான்கு பேருக்கும், சென்னையைச் சேர்ந்த சுற்றுலா வழிகாட்டி ஒருவருக்கும் கரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

சேலம் மருத்துவக் கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையில் ஐந்து பேருக்கும் கரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் ஐந்து பேருக்கும் மார்ச் 22ம் தேதி கரோனா அறிகுறி தென்பட்டதால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.

#update: 5 news cases of #COVID19 in TN. 4 Indonesian nationals & their travel guide from Chennai test positive at #Salem Medical College. Quarantined since 22.3.20 @MoHFW_INDIA @CMOTamilNadu #vijayabaskar