'குடி'மக்கள் மீது மலர்களைத் தூவிய தில்லி 'குடி'மகன்

புது தில்லி: தில்லியின் சந்தர் நகர் பகுதியில் உள்ள மதுபானக் கடையின் வாயிலில் நீண்ட வரிசையில் நின்று மதுபானம் வாங்கக் காத்திருந்த மக்கள் மீது ஒரு குடிமகன் மலர்களைத் தூவினார்.

"நீங்கள்தான் நாட்டின் பொருளாதாரத் தூண்கள், அரசிடம் எந்த பணமும் இல்லை" என்று கூறியபடியே, நீண்ட வரிசையில் நின்றிருந்த குடிமக்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் மலர்களைத் தூவினார்.

நாடு முழுவதும் நேற்று முதல் பரவலாக மதுபானக் கடைகள் திறக்கப்பட்டன. சுமார் 40 நாட்களுக்குப் பிறகு மதுபானக் கடைகள் திறக்கப்பட்டதால் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் காணப்பட்டது.

#WATCH Delhi: A man showers flower petals on people standing in queue outside liquor shops in Chander Nagar area of Delhi. The man says, "You are the economy of our country, government does not have any money". #CoronaLockdown pic.twitter.com/CISdu2V86V