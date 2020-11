5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம்

சென்னை: தமிழகத்தில் கோவை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இது குறித்து தமிழக பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ சுட்டுரைப் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது,

Heavy Rainfall Warning as per IMD:



Heavy rain is likely to occur at isolated places over Madurai, Virudhunagar, Sivagangai, Coimbatore and Nilgiris districts of Tamil Nadu on 04.11.2020 and 05.11.2020.



- TNSDMA