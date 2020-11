கொரட்டூர் ஏரியின் முகத்துவாரம் திறந்துவிடப்பட்டது (விடியோ)

சென்னை: தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவாகியிருக்கும் தீவிர புயல் காரணமாக சென்னையில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.

மழை காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்தது. சென்னையின் முக்கிய நகர்ப் பகுதிகளில் தரைதளத்தில் இருந்த பல வீடுகளுக்குள்ளும் தண்ணீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். பல முக்கிய சாலைகளிலும் மழை நீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர்.

இதையும் படிக்கலாமே.. சென்னை உள்பட 13 மாவட்டங்களுக்கு நாளை பொதுவிடுமுறை: முதல்வர் பழனிசாமி

இந்த நிலையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னையை அடுத்த கொரட்டூரில் உள்ள ஏரியின் முகத்துவாரத்தை சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஜேசிபி இயந்திரம் கொண்டு திறந்துவிட்டுள்ளனர்.

Cyclone Nivar: As rains lash out, Entry point of Korattur lake being opened by @chennaicorp. @xpresstn #CycloneNivarUpdate pic.twitter.com/WyN2EsA0Xd