மெஹபூபா முஃப்தி விடுவிப்புக்கு மு.க. ஸ்டாலின் வரவேற்பு

தடுப்புக் காவலில் இருந்த மெஹபூபா முஃப்தி விடுவிக்கப்பட்டதற்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 14 மாதங்களாக தடுப்புக் காவலில் இருந்த ஜம்மு-காஷ்மீா் முன்னாள் முதல்வரும், மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (பிடிபி) தலைவருமான மெஹபூபா முஃப்தி (60) செவ்வாய்க்கிழமை இரவு விடுவிக்கப்பட்டார்.

இதுகுறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,

மெஹபூபா முஃப்தி 14 மாதங்களுக்குப் பிறகு தடுப்புக் காவலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதேநேரத்தில் தடுப்புக் காவலில் உள்ள பிற அரசியல் தலைவர்களையும் மத்திய அரசு விடுவிக்க வேண்டும். இடைநிறுத்தப்பட்ட ஜனநாயக செயல்முறைகள் மீண்டும் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

I'm pleased to hear that @MehboobaMufti has been released from detention after 14 months.



I urge the Govt to release all other political detainees as well.



The democratic processes, which have been suspended during this time, must also be reinstated.