வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது அலுவலா்களுக்கு கையுறை, பிளாஸ்டிக் முகக் கவசம் முதல் முறையாக ஆன்-லைன்வழியாக பயிற்சி வகுப்பு துவக்கம்

By DIN | Published on : 20th April 2021 04:08 AM | அ+அ அ- | |