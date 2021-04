ராகுல் காந்தி விரைவில் குணமடைய மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ராகுல் காந்தி விரைவில் குணமடைய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முன்னாள் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சகோதரர் ராகுல் காந்திக்கு கரோனாதொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

அவர் விரைந்து குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன். அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Deeply concerned to hear that former President of Indian National Congress and Member of Parliament, brother @RahulGandhi has tested positive for #COVID19.



I wish him a quick recovery to full health.



Urge everyone to take all precautions and stay safe.