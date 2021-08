பொறியியல் உள்ளிட்ட தொழிற் கல்விப் படிப்புகளில் அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு

By DIN | Published on : 05th August 2021 02:27 AM | அ+அ அ- | |