விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டரின் கடைசி நிமிடங்கள்(விடியோ)

விபத்துக்குள்ளான ஹெலிகாப்டரை கடைசியாக சுற்றுலாப் பயணிகள் எடுத்த விடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ளன.

கோவையிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ கல்லூரிக்கு செல்லும் போது காட்டேரி மலைப் பகுதி அருகே ஏற்பட்ட விபத்தில் முப்படை தளபதி விபின் ராவத், அவரது மனைவி உள்ளிட்ட 13 பேர் புதன்கிழமை பலியாகினர்.

ஹெலிகாப்டரின் விபத்து குறித்த காரணம் அறியாமல் இருக்கும் நிலையில், குன்னூர் காட்டேரி பூங்கா அருகே ரயில் தண்டாவாளத்தில் நின்று கொண்டிருந்த கேரளத்தை சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் எடுத்த விடியோ சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றது.

இந்த காணொலியில், தாழ்வாக பறந்து செல்லும் ஹெலிகாப்டர் பனிமூட்டத்திற்குள் மறைந்த அடுத்த சில விநாடிகளில் பயங்கர சத்தம் கேட்கிறது.

எனினும், காணொலியில் காணப்படும் ஹெலிகாப்டர் குறித்து விமானப் படையோ, ராணுவமோ உறுதியான தகவல் ஏதும் இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை.

IAF helicopter seconds before it crashed near Coonoor on Wednesday.



A video, recorded by people walking near Katteri park in Coonoor circulating in WhatsApp in Coonoor.@xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/kk45li4yIV