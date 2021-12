ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து 

ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஆந்திரத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறுகிறது. ஆந்திர முதல்வராக கடந்த 2019ல் அவர் பதவியேற்றார். பதவியேற்றது முதலே பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அவர் செயல்படுத்தி வருகிறார்.

ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

நல்ல உடல்நலமும் மகிழ்ச்சியும் பெற வாழ்த்துகள் என்று அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Birthday greetings to Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh @ysjagan. Wishing you good health and happiness always.