ஜன.22-இல் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்கிறேன்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

சென்னை: தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வரும் வெள்ளிக்கிழமை கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளவிருக்கிறார்.

ஒரு மருத்துவராக நாளை மறுநாள் நான் கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளவிருக்கிறேன் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில், ஜனவரி 22-ஆம் தேதி கரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளவிருப்பதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிவித்துள்ளார்.

I inspected the second batch (5,08,500 doses) of #Covishieldvaccine that reached Chennai today, with DPH @DrSelvaTN. The vaccine stored in the State Vaccine Store will be shipped to the regional vaccine centres. We have vaccinated 25,008 HCW till y’day.@CMOTamilNadu @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/vGPn2ExQZJ