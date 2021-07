போலந்திலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட 107 அரியவகை சிலந்திகள்: சென்னை விமான நிலையத்தில் பறிமுதல்

போலந்து நாட்டிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கடத்திவரப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பட்டியலைச் சேர்ந்த சிலந்தி வகையின் 107 சிலந்திகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

போலந்து நாட்டிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட பார்சல் ஒன்றின் மீது சந்தேகமடைந்த விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதனை சோதனையிட்டனர்.

Chennai Air Customs: 107 live spiders ( CITES listed Tarantulas) in a postal parcel arriving from Poland at FPO seized under Custom Act r/w FT(D&R) Act. #IndianCustomsatwork @nsitharaman @nsitharamanoffc @Anurag_Office @ianuragthakur @cbic_india @FinMinIndia pic.twitter.com/jF06loC06b