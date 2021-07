தமிழகத்துக்கு 1 கோடி தடுப்பூசிகளை சிறப்பு ஒதுக்கீடாக வழங்குங்கள்: பிரதமருக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்

